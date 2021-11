Bundespräsident verleiht Silbernes Lorbeerblatt an Medaillengewinner von Tokio

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeichnete am 8. November die deutschen Medaillengewinnerinnen und -gewinner der Olympischen und Paralympischen Sommerspiele 2020 in Tokio für ihre sportlichen Erfolge mit dem Silbernen Lorbeerblatt in Berlin aus. Die Spiele fanden aufgrund der Corona-Pandemie erst im Sommer 2021 in Japan statt.

Die Ehrung der Athletinnen und Athleten eröffnet der Bundespräsident mit einer Ansprache. Anschließend überreicht er den Sportlerinnen und Sportlern die Auszeichnung. Dabei gingen insgesamt 14 Ehrungen an deutsche Kanuten. Das Silberne Lorbeerblatt ist die höchste staatliche Anerkennung für Spitzenleistungen im deutschen Sport. Sie wurde 1950 von Bundespräsident Theodor Heuss gestiftet. Bundespräsident Richard von Weizsäcker zeichnete 1993 erstmals Medaillengewinnerinnen und -gewinner der Olympischen und Paralympischen Spiele in einer gemeinsamen Feierstunde aus.

Bei den Olympischen und Paralympischen Sommerspielen konnten insgesamt 45 Sportlerinnen und 59 Sportler eine Medaille erringen.

Alle Kanutinnen und Kanuten im Überblick:

Kanu-Rennsport

Sebastian Brendel, Potsdam

Bronze, Canadier Zweier

Tim Hecker, Berlin

Bronze, Canadier Zweier

Max Hoff, Hamburg

Silber, Kajak 1000 m

Felicia Laberer, Berlin

Bronze, Kajak Einzel

Max Lemke, Lampertheim

Gold, Kanu Vierer 500 m

Tom Liebscher, Dresden

Gold, Kanu Vierer 500 m

Edina Müller, Stelle

Gold, Kajak Einzel

Ronald Rauhe, Falkensee

Gold, Kanu Vierer 500 m

Max Rendschmidt, Bonn

Gold, Kanu Vierer 500 m

Jacob Schopf, Potsdam

Silber, Kajak 1000 m



Kanu-Slalom

Hannes Aigner, Augsburg

Bronze, Kajak Einer

Ricarda Funk, Augsburg

Gold, Kajak Einer

Andrea Herzog, Leipzig

Bronze, Canadier

Sideris Tasiadis, Friedberg

Bronze, Canadier