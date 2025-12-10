Newsletter
Mittwoch, Dezember 10, 2025
Vermischtes
Bundesrechnungshof kritisiert Jobcenter wegen Sprachkursregelung

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Bundesrechnungshof kritisiert, dass Jobcenter nach einer Anweisung der Bundesagentur für Arbeit Bürgergeldbezieher ohne ausreichende Deutschkenntnisse mit Kindern unter drei Jahren nicht zu Sprach- und Integrationskursen verpflichten – obwohl dies im Aufenthaltsrecht vorgesehen ist.

Das geht aus den “Bemerkungen 2025 zur Haushalts- und Wirtschaftsführung des Bundes” hervor, über die das “Handelsblatt” (Donnerstagsausgabe) berichtet. Freiwillig würden nur wenige teilnehmen. Damit “verlieren viele Familien wertvolle Jahre insbesondere für den Spracherwerb – ihre Integration in die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt verzögert sich”, schreiben die Prüfer. Damit wachse auch das Risiko, langfristig Bürgergeld zu beziehen.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Neueste Artikel