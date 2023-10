Bundesregierung bestätigt Scholz-Reise nach Israel und Ägypten

Die Bundesregierung hat bestätigt, dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Dienstag nach Israel reisen wird. Scholz werde vom 17. bis 18. Oktober in der Region sein, teilte die Regierung am Montagmittag mit. Demnach ist auch eine Reise nach Ägypten vorgesehen.

Olaf Scholz (Archiv), über dts Nachrichtenagentur

Weitere Details wurden zunächst nicht genannt. Mehrere Medien hatten bereits am Montagmorgen von dem anstehenden Besuch in Israel berichtet, bisher hatte es aber noch keine offizielle Bestätigung gegeben. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) war schon am vergangenen Freitag zu einem Kurzbesuch in Israel.

Die neuen Reisepläne des Kanzlers sorgten auch für weitere Änderungen in seinem Terminkalender: Unter anderem wurde der Empfang des Königs von Jordanien im Bundeskanzleramt durch Scholz am Dienstag um mehrere Stunden nach vorne verlegt.