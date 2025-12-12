Newsletter
Freitag, Dezember 12, 2025
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Bundesregierung bestellt russischen Botschafter ein

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Bundesregierung hat den russischen Botschafter einbestellt und macht Moskau heftige Vorwürfe.

Bundesregierung Bestellt Russischen Botschafter Ein
Russische Botschaft in Berlin (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Verschiedene Cyberangriffe und Desinformationskampagnen seien unter anderem auf Basis geheimdienstlicher Erkenntnisse eindeutig Russland zuzuordnen, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Freitag in Berlin. Es werde “Konsequenzen” geben.

Es handele sich um eine offizielle “Attribution”. Bei Attributionsverfahren werden Cyberattacken staatlichen oder nichtstaatlichen Akteuren attributiert, also zugeordnet.

