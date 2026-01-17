Newsletter
type here...
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Bundesregierung deutet “Reaktionen” auf US-Grönland-Strafzoll an

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, gegen Dänemark, Deutschland und andere europäische Länder Strafzölle zu verhängen, bis ein Verkauf von Grönland erfolgt, hat das Kanzleramt relativ schnell reagiert – wenn auch diplomatisch-zurückhaltend.

Bundeskanzleramt im Januar 2026, via dts Nachrichtenagentur

“Die Bundesregierung hat die Äußerungen des US-Präsidenten zur Kenntnis genommen”, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Samstagabend. Man befinde sich “in engster Abstimmung mit den europäischen Partnern”. Der Regierungssprecher weiter: “Gemeinsam werden wir zur gegebenen Zeit über geeignete Reaktionen entscheiden.”

Trump will ab dem 1. Februar für alle Waren aus Dänemark, Norwegen, Schweden, Frankreich, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden und Finnland einen Zoll von 10 Prozent erheben. Am 1. Juni soll sich der Tarif dann sogar auf 25 Prozent erhöhen. “Dieser Zoll ist so lange fällig und zu entrichten, bis ein Abkommen über den vollständigen Kauf Grönlands erzielt ist”, sagte Trump am Samstag.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Wohnungsbrand in Augsburg: 38 Verletzte und zahlreiche Wohnungen unbewohnbar

0
Bei einem ausgedehnten Wohnungsbrand in der Biermannstraße in Augsburg...
Polizei & Co

Vollsperrung ST 2380 zwischen Königsbrunn und Mering – Unfall bei Friedenau

0
Königsbrunn/Mering – Nach einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg vom 16.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
FC Augsburg

Geniestreich reicht nicht zum Heimsieg – FC Augsburg kassiert gegen Union den Ausgleich in der Nachspielzeit

0
Vier Heimspiele in Serie ohne Niederlage: Nach der Pleite in Gladbach kassierte der FC Augsburg in der Nachspielzeit gegen Union Berlin den 1:1-Ausgleich und konnte damit immerhin einen Punkt im Abstiegskampf holen. Ein Geniestreich von Claude-Maurice hatte den FCA in der ersten Hälfte in Führung gebracht.
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 15.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel