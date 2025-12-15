Bundesregierung drängt auf Mercosur-Abschluss in dieser Woche

Die Bundesregierung drängt darauf, den Abschluss des Mercosur-Handelsabkommens nicht weiter zu verschieben. Auf Nachfrage der dts Nachrichtenagentur, ob Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Montagabend am Rande der Ukraine-Verhandlungen in Berlin mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron auch über Mercosur sprechen werde, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius, dass es in den nächsten Tagen sehr viel Gelegenheit geben werde, über verschiedene Themen zu beraten.

Darunter falle auch das Mercosur-Abkommen. Die Bundesregierung halte einen Abschluss in dieser Woche weiter “für dringend notwendig”, so der Regierungssprecher. “Die Vorbereitungen sind dafür alle getroffen, und insofern können Sie sicher sein, dass die Tage bis zum Europäischen Rat auch intensiv genutzt werden.”

Nach derzeitigem Stand will EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen (CDU) das Handelsabkommen mit dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur, bestehend aus Argentinien, Brasilien, Uruguay und Paraguay, am Wochenende unterzeichnen. Frankreich lehnt den Deal aber in der derzeitigen Form weiter ab. Ob bis zum EU-Gipfel am Donnerstag eine Einigung erzielt werden kann, ist noch offen.