Bundesregierung erwartet 2024 deutlichen Rückgang der Inflation

Die Bundesregierung geht in ihrer neuen Konjunkturprognose offenbar von einem deutlichen Rückgang der Inflationsrate aus. Das berichtet das „Handelsblatt“ unter Berufung auf Regierungskreise. Demnach soll sie nach rund sechs Prozent in diesem Jahr im kommenden Jahr nur noch bei 2,6 Prozent liegen.

Aral-Tankstelle (Archiv), über dts Nachrichtenagentur

In der Prognose erwartet die Regierung beim Wirtschaftswachstum ein Minus von 0,4 Prozent im laufenden Jahr, im Frühjahr war man noch von einem Wachstum in Höhe von 0,4 Prozent ausgegangen. Nach einem schwachen dritten Quartal rechne die Regierung aber mit einer vor allem binnenwirtschaftlich getragenen Erholung zum Jahreswechsel 2023/24 und einer weiteren wirtschaftlichen Belebung im Jahresverlauf 2024, heißt es weiter. 2024 soll die deutsche Wirtschaft dann wieder zulegen. Dann erwartet die Bundesregierung ein Wachstum von 1,3 Prozent, 2025 soll das Plus bei 1,5 Prozent liegen. Damit verlasse Deutschland im nächsten Jahr die konjunkturell anspruchsvollste Phase, heißt es.