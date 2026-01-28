type here...
Bundesregierung erwartet ein Prozent Wirtschaftswachstum 2026

Die Bundesregierung erwartet im Jahr 2026 ein Wirtschaftswachstum von einem Prozent. Das bestätigte der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer am Mittwoch nach der Kabinettssitzung, in der der Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung beschlossen wurde. Die Zahl war im Vorfeld schon an verschiedene Medien durchgestochen worden.

Hamburger Hafen am 26.01.2026, via dts Nachrichtenagentur

Die Wachstumsprognose zeige, dass es voran gehe, auch wenn es weiterhin große Herausforderungen gebe, hieß es. Demnach soll die konjunkturellen Erholung allem von einer stärkeren binnenwirtschaftlichen Dynamik getragen werden, bei gleichzeitig etwas nachlassenden außenwirtschaftlichen Belastungen. Meyer sagte, unter anderem die Diskussion über den Wirtschaftsbericht habe zu einer der wahrscheinlich längsten Kabinettssitzungen der aktuellen Legislaturperiode geführt. Worin genau der Diskussionsbedarf bestand, ließ er offen. Man wolle Deutschland aber wieder “wettbewerbsfähig” machen.

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) will den Jahreswirtschaftsbericht am Nachmittag offiziell vorstellen.

