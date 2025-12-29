Newsletter
Montag, Dezember 29, 2025
5.5 C
London
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Bundesregierung gegen Entschädigung bei WLAN-Ausfall im Zug

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Bahnfahrer sollen auch künftig keine Entschädigung erhalten, wenn etwa in einem Zug das WLAN ausgefallen oder das Bordrestaurant geschlossen ist. Wie die “Rheinische Post” (Dienstagsausgabe) berichtet, erteilt die Bundesregierung einer entsprechenden Forderung der Bundesländer eine Absage.

ICE mit WLAN (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Nebenleistungen seien nicht Teil der Beförderungsleistung, “die Fahrgäste mit dem Kauf einer Fahrkarte erwerben”, heißt es in einer Stellungnahme der Regierung, aus der die Zeitung zitiert. Das Angebot erbringe die Bahn “freiwillig”, so der zuständige Staatssekretär Ulrich Lange (CSU) aus dem Verkehrsministerium.

Der Bundesrat hatte unlängst gefordert, bei der nächsten Novellierung der Eisenbahn-Verkehrsverordnung zu prüfen, ob auch Fahrgastrechte “für den Fall von Nicht- oder Schlechterfüllung von Nebenleistungen wie Sitzplatzreservierung, WLAN oder Bordrestaurant aufgenommen werden können”. Man erkenne das Bedürfnis der Reisenden zwar an, so die Regierung. “Die Schaffung spezialgesetzlicher Anspruchsgrundlagen im Eisenbahnbereich ist nicht geplant.”

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

