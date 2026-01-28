type here...
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Bundesregierung legt Sechs-Punkte-Plan gegen Wachstumskrise vor

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Bundesregierung will die wirtschaftliche Krise in Deutschland mit Reformen in sechs verschiedenen Bereichen überwinden. Das geht aus dem neuen Jahreswirtschaftsbericht hervor, über den das “Handelsblatt” (Donnerstagsausgabe) berichtet. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) will die Pläne am Mittwochnachmittag vorstellen.

Industrieanlagen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Im Bericht sind sechs “angebotspolitische Handlungs- und Reformfelder” zur Stärkung des Wachstumspotenzials aufgeführt: Bürokratierückbau (Überregulierung zurückfahren, Staat modernisieren), Infrastruktur (Kapitalstock erneuern, Standortattraktivität erhöhen), Innovation (Freiräume für Gründungen und neue Technologien schaffen), Energie (Systemkosten senken, Versorgungssicherheit gewährleisten), Arbeitsangebot (Anreizstrukturen verbessern, Sozialsysteme reformieren) und Außenwirtschaft (Resilienz durch Diversifizierung und europäische Integration).

Der Jahreswirtschaftsbericht ist das zentrale wirtschaftspolitische Strategiepapier der Bundesregierung, das immer zu Jahresanfang erscheint. Die enthaltene Konjunkturprognose sagt für 2026 nur noch ein Wirtschaftswachstum von einem Prozent voraus, auch das Potenzialwachstum fällt schlechter aus.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Schwerer LKW-Unfall | Vollsperrung der A96 von Memmingen in Richtung Lindau

0
Am Dienstagvormittag ereignete sich auf der A96 in Richtung...
Polizei & Co

A8-Unfall bei Adelzhausen: Schwerer Lkw stürzt Böschung hinab

0
Ein 40-Tonnen-Lkw mit voll beladenem Sattelauflieger ist in der...
Polizei & Co

Messerangriff und Schlägerei in Augsburger Asylunterkunft: Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

0
Am Montag, dem 26. Januar 2026, kam es in...
Polizeipräsidium Mittelfranken

Flüchtige Männer schießen auf SEK, nach Unfall bei Weißenburg festgenommen

0
Weißenburg – Bei einer spektakulären Flucht vor der Polizei...
Polizei & Co

Verkehrsunfall auf der A8 bei Adelzhausen: Acht Fahrzeuge beteiligt, sechs Verletzte und erheblicher Sachschaden

0
Am Dienstag, dem 27. Januar 2026, ereignete sich auf...

Neueste Artikel