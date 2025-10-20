Newsletter
Montag, Oktober 20, 2025
14.3 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Bundesregierung nach Bruch der Waffenruhe in Gaza besorgt

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Bundesregierung hat besorgt auf die neuen Gewaltausbrüche in Gaza reagiert. “Wir haben die Situation sehr genau beobachtet in den letzten Stunden und Tagen: Der zeitweilige Bruch der Waffenruhe wurde von der Bundesregierung mit Sorge zur Kenntnis genommen”, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Montag in Berlin auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur.

Bundesregierung Nach Bruch Der Waffenruhe In Gaza Besorgt
Gazastreifen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Wir erwarten, dass alle Parteien ihren Verpflichtungen, die sie eingegangen sind, vollständig und unverzüglich auch nachkommen.” Der Waffenstillstand müsse halten und gleichzeitig müsse auch die humanitäre Lage verbessert werden.

Es sei klar, dass die Entwaffnung der Hamas und vor allem die weiteren Schritte in dem 20-Punkte-Plan für Gaza einen sehr langfristigen Prozess darstellten. “Das wird nicht über Nacht zu lösen sein und die Erfahrung der letzten Stunden hat gezeigt, dass das recht schwierig werden wird”, so Kornelius.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Unterallgäu

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Siebnach und Oberhöfen – Fahrzeug in zwei Teile gerissen

0
Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Höfen und Siebnach kam es...
Landkreis Augsburg

Nackter Schlafwandler sorgt für nächtlichen Polizeieinsatz in Königsbrunn

0
Schlafwandler sorgt für nächtlichen Polizeieinsatz in Königsbrunn Königsbrunn, 18. Oktober...
Polizeimeldungen Bayern

SEK-Einsatz in Kaufbeuren: 26-Jähriger mit Messer sorgt für stundenlange Polizeiaktion

0
Kaufbeuren – Ein 26-Jähriger hat am Freitagnachmittag (18. Oktober)...
Landsberg am Lech

Verkehrsunfall auf der B17 bei Fuchstal – Drei Leichtverletzte und Totalschaden an beiden Fahrzeugen

0
Am Samstagabend kam es auf der Bundesstraße 17 bei...
News

Gewinnspiel | Halloween im Skyline Park – ein schaurig-schönes Erlebnis für die ganze Familie

0
Gruselige Gestalten, unheimliche Begegnungen und schaurige Attraktionen machen Halloween auch 2025 wieder zu einem ganz besonderen Erlebnis im Skyline Park. Wenn die Tage kürzer werden, der Nebel über den Skyline Park zieht und die Dunkelheit einbricht, verwandelt sich das sonst so idyllische Allgäuer Freizeitparadies in eine Bühne des Schreckens – und bietet Nervenkitzel für Groß und Klein.

Neueste Artikel