Bundesregierung plant Verbot von Inhaltsstoffen in E-Zigaretten

Die Bundesregierung plant ein weitreichendes Verbot von bestimmten Inhaltsstoffen in E-Zigaretten.

Kabinettssitzung (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Das berichten Business Insider und die “Welt”. Nach Informationen beider Medien wird derzeit zwischen den Ressorts der Entwurf einer Änderung der Tabakerzeugnisverordnung abgestimmt, die ein Verbot von 13 Inhaltsstoffen und Kühlungsmitteln vorsieht.

Ein Sprecher des Ernährungs- und Landwirtschaftsministeriums bestätigte Business Insider und der “Welt” am Donnerstag auf Anfrage: “Neben abhängig machendem Nikotin enthält das Aerosol von E-Zigaretten – also der Dampf, der eingeatmet wird – weitere gesundheitsgefährdende Stoffe. Wir haben daher eine Änderung der Tabakerzeugnisverordnung mit dem Ziel auf den Weg gebracht, dass bestimmte Aroma- und Kühlstoffe in E-Zigaretten nicht mehr verwendet werden dürfen.”

