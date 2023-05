Bundesregierung rechnet mit Selenskyj-Besuch

Die Bundesregierung rechnet mit dem Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an diesem Wochenende in Berlin. Konkrete Planungen für den Ablauf wurden am Samstagmittag bekannt, anschließend meldeten mehrere Medien, „Regierungskreise“ hätten die Besuchsabsicht bestätigt. Die Pläne waren schon vor über einer Woche durch ein Leck in der Berliner Polizei bekannt geworden, was für Unmut in der Ukraine gesorgt haben soll.

Mitarbeiterin des Bundeskanzleramtes vor einem Staatsempfang, über dts Nachrichtenagentur

Auch eine Absage des Besuchs in Deutschland stand deswegen angeblich im Raum. Am Samstag ist Selenskyj noch in Italien. Ursprünglich war geplant, dass er noch am gleichen Tag nach Deutschland fliegt, was die Bundesregierung aber nicht bestätigt.

Auch eine Anreise am Sonntagmorgen ist denkbar. In Aachen soll Selenskyj am Sonntag den Karlspreis bekommen.