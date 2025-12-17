Newsletter
Mittwoch, Dezember 17, 2025
9.8 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Bundesregierung setzt Rentenkommission ein

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Das Bundeskabinett hat am Mittwoch eine Kommission eingesetzt, die über eine Reform der Alterssicherung beraten soll. Die Vorschläge der Kommission sollen zum Ende des zweiten Quartals 2026 vorliegen.

Bundesregierung Setzt Rentenkommission Ein
Seniorin mit Helferin (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Frage, in welcher Weise “Anpassungen an den drei Säulen der Altersvorsorge erfolgen müssen und wie diese auch langfristig im Gleichgewicht gehalten werden können, wird nun von einer Alterssicherungskommission diskutiert werden”, sagte Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD). “Nach einem Leben voller Arbeit im Alter gut abgesichert zu sein, ist das Kernversprechen des Sozialstaats und eine wesentliche Grundlage für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Umso wichtiger ist es, dass die Alterssicherung tragfähig, solide und belastbar ist und dies auch in Zukunft bleibt.”

Die Kommission soll aus zwei Vorsitzenden, Constanze Janda und Frank-Jürgen Weise, drei stellvertretenden Vorsitzenden aus den Reihen des Deutschen Bundestags, Annika Klose (SPD) und Florian Dorn (CSU), Pascal Reddig (CDU), und acht wissenschaftlichen Mitgliedern, Tabea Bucher-Koenen, Georg Cremer, Camille Logeay, Monika Queisser, Jörg Rocholl, Silke Übelmesser und Martin Werding, bestehen. Zudem soll die Deutsche Rentenversicherung Bund als Sachverständige an allen Sitzungen teilnehmen.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 16.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Bayern

Presse Augsburg-Geschenktipp | DIAMONDS – Die besten Ehrlich Brothers-Illusionen aus 10 Jahren Tour

Anzeige 0
Anzeige | Aufgrund der großen Nachfrage begeistern die EHRLICH BROTHERS mit DIAMONDS von Dezember bis Mai 2026 ein letztes Mal mit ihrer ganz besonderen Show in den größten Arenen Europas. Am 27/28.02. und 01.03.2026 bringen sie mit DIAMONDS in insgesamt fünf Zusatzshows ihre spektakulärsten Illusionen aus zehn Jahren in München in der Olympiahalle auf die Bühne.
Politik & Wirtschaft

Forsa: SPD fällt wieder auf Allzeittief

0
In der von Forsa gemessenen politischen Stimmung zeigt sich...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 15.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizei & Co

Brandtstiftung im Hotelturm Augsburg? Polizei ermittelt Tatverdächtigen

0
Antonsviertel – Am Mittwochabend (03.12.2025) ist es zu einem...

Neueste Artikel