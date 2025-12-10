Newsletter
Mittwoch, Dezember 10, 2025
11.9 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Bundesregierung sieht Entscheidung über Wahlen allein bei Ukraine

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Bundesregierung sieht die Entscheidung, ob in der Ukraine bald Wahlen stattfinden, allein bei den Ukrainern.

Bundesregierung Sieht Entscheidung Über Wahlen Allein Bei Ukraine
Ukrainische Flagge vor dem Parlament in Kiew (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Ankündigung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, dass Wahlen unter Umständen trotz Kriegsrecht innerhalb von 60 bis 90 Tagen möglich sein könnten, habe man “in der Tat zur Kenntnis genommen”, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer am Mittwoch in Berlin auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur. “Er hat hierbei auch auf die notwendigen Rahmenbedingungen verwiesen, insbesondere die notwendige Sicherheitslage.”

“Nach unserem Verständnis wird sich nun das ukrainische Parlament mit der Frage der rechtlichen und politischen Voraussetzungen beschäftigen”, fügte Meyer hinzu. Die Haltung der Bundesregierung sei klar: Selenskyj sei das gewählte und legitime Staatsoberhaupt der Ukraine. “Über alle weiteren Schritte muss auch dort autonom entschieden werden.”

Auf Nachfrage, mit welchem konkreten Beitrag für Sicherheitsgarantien Kiew aus Deutschland rechnen könne, sagte Meyer, dass es “sicher in den nächsten Stunden, Tagen, Wochen” genügend Gelegenheiten geben werde, auch über so ein Thema mit Sicherheit weiter zu sprechen, wenn es da Bedarf gebe.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

A8-Chaos bei Augsburg: Sattelzug mit Milch- und Käsewaren kippt um – Vollsperrung bis in die Nacht

0
Ein schwerer Unfall hat am Dienstagabend auf der A8...
Augsburg Stadt

Messerattacke in Augsburg: 49-Jähriger schwer verletzt, Täter flüchtig

0
Ein Angriff in Kriegshaber auf der Ulmer Straße hat am Freitag, den 5. Dezember 2025, zu einem schwer verletzten 49-Jährigen geführt. Der bislang unbekannte Täter ist flüchtig. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Polizei & Co

A8 bei Augsburg: Lkw kippt um – Fahrtrichtung Stuttgart komplett gesperrt

0
Update https://presse-augsburg.de/a8-chaos-bei-augsburg-sattelzug-mit-milch-und-kaesewaren-kippt-um-vollsperrung-bis-in-die-nacht/1078586/     Am Dienstagabend hat sich auf der A8 zwischen der...
News

Therme Erding eröffnet hochwertige Palm Lounge

0
Wohlig warmes (Heil-)Wasser und Entspannung unter exotischen Großpalmen ohne Flugstress und Jetlag, dafür steht die größte Therme der Welt. Das privat betriebene Bad wurde nun um eine innovative Urlaubsebene ergänzt.
Polizei & Co

Ustersbach – 23-Jähriger kommt bei schwerem Verkehrsunfall ums Leben

0
 Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Dinkelscherben und Ustersbach hat sich...

Neueste Artikel