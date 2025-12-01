Newsletter
Montag, Dezember 1, 2025
11.2 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Bundesregierung sieht Kiews Verhandlungsposition nicht geschwächt

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Bundesregierung geht nicht davon aus, dass der aktuelle Korruptionsskandal in Kiew die Position der Ukrainer in den laufenden Verhandlungen über ein Kriegsende negativ beeinflusst.

Bundesregierung Sieht Kiews Verhandlungsposition Nicht Geschwächt
Wolodymyr Selenskyj (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Wir sehen die Position der ukrainischen Regierung nicht geschwächt”, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Montag in Berlin auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur. Er verwies darauf, dass die ukrainische Regierung derzeit mit einer Verhandlungsdelegation in den USA sei und sich dort mit der US-Regierung austausche. “Wir erwarten, dass diese Form der Pendeldiplomatie sich noch eine Weile hinzieht, und werden dort auch unseren Beitrag leisten.”

Über Fortschritte der Verhandlungen werde man fortlaufend informiert und stehe auch im engen Austausch mit der ukrainischen Regierung, so Kornelius weiter. Der Bundeskanzler werde wahrscheinlich auch wieder im Laufe des Tages auf verschiedenen Ebenen Gespräche führen. Genaueres könne er vorab nicht sagen.

Der Korruptionsskandal in der Ukraine hatte am Freitag auch das direkte Umfeld von Präsident Wolodymyr Selenskyj erreicht. Andrij Jermak, einer seiner engsten Berater, trat am Freitag zurück, nachdem die Anti-Korruptionsbehörden des Landes seine Wohnung durchsucht hatten. Jermak, der als Stabschef des Präsidenten fungierte, galt oft als der zweitmächtigste Mann der Ukraine und führte zuletzt die ukrainische Delegation bei Gesprächen in Genf mit den USA an.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

27-jähriger Augsburger in Horror-Unfall in München verwickelt – zwei Tote

0
München | Ein Augsburger biegt nichts ahnend bei Grün...
Polizei & Co

Vermisstenfahndung in Gersthofen und Augsburg beendet – Gesuchte gefunden

0
Die Polizei sucht derzeit dringend nach der 76-jährigen Annelise von Klipstein. Die Seniorin aus dem Gersthofener Zentrum wird seit dem heutigen Tag vermisst. Da sie möglicherweise desorientiert ist und auf Medikamente angewiesen bleibt, besteht eine akute Gefährdungslage.
Polizei & Co

Auto kracht in Restaurant | Zwei Verletzte nach Unfall in Augsburg-Lechhausen

0
Ein spektakulärer Verkehrsunfall hat am Freitagabend im Augsburger Stadtteil Lechhausen für einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gesorgt. Gegen 19 Uhr war im Kreuzungsbereich Blücherstraße / Schleiermacherstraße ein automatischer E-Call ausgelöst worden. Kurz darauf gingen mehrere Notrufe ein – die Meldung: Ein Auto ist in ein Restaurant gefahren.
Augsburg Stadt

Gewinnspiel | Heißluftballonfahrt für zwei Personen – Augsburg aus einer neuen Perspektive

Anzeige 0
Wenn der Morgen über Augsburg erwacht und die ersten...
Vermischtes

Thomas Gottschalk macht Krebserkrankung öffentlich

0
Thomas Gottschalk hat eine schwere Krebserkrankung öffentlich gemacht. Der Entertainer sagte der "Bild", dass er im Sommer die Diagnose erhalten habe.

Neueste Artikel