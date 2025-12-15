Bundesregierung sieht sich bei Ukraine-Gesprächen als Unterstützer

Die Bundesregierung sieht sich bei den Ukraine-Verhandlungen in Berlin in einer Unterstützerrolle.

Deutschland sei “stets hilfsbereit” und unterstütze die Gespräche auch mit Ideen und mit Texten, wenn es nötig sei, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Montag in Berlin auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur. “Die Bundesregierung ist eine ehrliche Maklerin in dieser Verhandlung, in der die Ukraine auch sehr schwierige Entscheidungen zu treffen hat.”

“Wir stehen an der Seite der Ukraine”, so Kornelius. Die Unterstützung liege auch im eigenen sicherheitspolitischen Interesse. “Deswegen hat die Bundesregierung hier sehr aktiv eingegriffen.” Über die genaue Besetzung der Gesprächsformate wolle er aber keine Auskunft geben.

Auf Nachfrage, ob Russland auch in irgendeiner Form am Rande in die Gespräche eingebunden worden sei, verwies Kornelius auf die Verhandlungsparteien. “Die Bundesregierung hat das von sich aus nicht getan”, fügte er hinzu.