Newsletter
Montag, November 3, 2025
14.3 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Bundesregierung startet PR-Kampagne “Das kann Deutschland”

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Bundesregierung hat am Montag eine großangelegte PR-Kampagne unter dem Titel “Das kann Deutschland” gestartet. Wie der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer mitteilte, wolle die Regierung damit ihrem gesetzlichen Informationsauftrag nachkommen.

Bundesregierung Startet Pr-Kampagne &Quot;Das Kann Deutschland&Quot;
Regierungspressekonferenz am 03.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

Geplant sind unter anderem Plakatwerbung, Anzeigen und digitale Inhalte. Die Kosten würden aus den regulären Haushaltsmitteln bestritten und, wenn die Abrechnung vorliegt, “transparent” gemacht, so Meyer. Auch Werbung auf Tiktok oder X/Twitter sei dabei nicht ausgeschlossen.

Mit “Das kann Deutschland” sollen über einen längeren Zeitraum mit jeweils aktuellen, wechselnden Motiven die Entscheidungen der Bundesregierung “sichtbar” werden, wie es hieß. Die Bundesregierung wolle mit der Kampagne auch “den Zusammenhalt in Deutschland stärken, Erfolge benennen und damit Zuversicht für den Wandel stiften”.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

23-Jähriger in Augsburger Innenstadt von Jugendgruppe angegriffen und verletzt

0
Am Sonntag, den 02. November 2025, ereignete sich in...
Vermischtes

“Kaum Chance zu entkommen”: Lawinenunglück in Südtirol fordert fünf deutsche Todesopfer

0
Nach einem Lawinenunglück im Ortlergebirge in Südtirol sind alle...
Augsburger Panther

Augsburger Panther nach Erfolg über Schwenningen wieder in der Erfolgsspur

0
Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie sind die Augsburger Panther zurück in der Erfolgsspur. Dank eines furiosen Mitteldrittels besiegte der AEV die Schwenninger Wild Wings vor ausverkauftem Haus mit 5:1. Mit drei weiteren Punkten geht es nun in die Deutschland-Cup-Pause.
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 02.11.2025

0
Hier lesen sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Polizei & Co

Schwerer Unfall in Jengen: Pkw überschlägt sich nach Alkoholfahrt

0
Am Abend des 1. November 2025 kam es auf der Weinhausener Straße in Jengen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Ukrainer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen einen Betonpfeiler am Fahrbahnrand und überschlug sich. Das Auto blieb auf dem Dach in der Mitte der Straße liegen.

Neueste Artikel