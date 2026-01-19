Newsletter
type here...
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Bundesregierung widerspricht Eindruck überhasteter Grönland-Abreise

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Bundesregierung widerspricht dem Eindruck, dass die Bundeswehrsoldaten der Erkundungsmission in Grönland überhastet wieder abgereist seien.

Deutsche Soldaten der Grönland-Mission beim Umstieg auf Island am 18.01.2026, via dts Nachrichtenagentur

“Die Erkundung ist planmäßig beendet worden am Wochenende und das Team ist planmäßig auch zurückgereist”, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Montag in Berlin auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur.

Durch spätere Absprachen mit den weiteren teilnehmenden Nationen habe sich die Dauer des Einsatzes um einen Tag verlängert. Der Zeitraum für die Erkundung sei “total im Rahmen dessen, was eine Erkundung im Grunde ausmacht”, fügte der Sprecher hinzu. Lediglich ein Ort sei wetterbedingt nicht zugänglich gewesen.

Zu den allgemeinen Einsatzmöglichkeiten der Bundeswehr in der Arktis-Region äußerte sich der Ministeriumssprecher eher vage. Mögliche Operationen könnten im Bereich der Luft- und Seeaufklärung liegen, aber auch Kräfte an Land könnten für ein Lagebild sorgen, sagte er. Aus den Erkenntnissen der Mission sollen nun Grundlagen für weitere militärische oder politische Abstimmungen erarbeitet werden. Dabei gehe es darum, welche Rahmenbedingungen man vor Ort vorgefunden habe, sowie um Hafenerkundung, logistische Möglichkeiten und Tankkapazitäten. “Wie viel Sprit kriege ich pro Tag? Wie viel kann ich pro Tag enteisen an Luftfahrzeugen?”, so der Sprecher.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Die Geissens zu Gast in Augsburg: Auftritt bei Immobilienmesse und Besuch der WWK Arena

0
Augsburg – Prominenter Besuch in Augsburg: Robert und Carmen...
Polizei & Co

Augsburg: Betrunkener Autofahrer schläft mit laufendem Motor am Steuer ein

0
Augsburg (ots) - Am Samstag, dem 17. Januar 2026,...
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Tragischer Unfall auf B12 bei Weitnau: Fahrradfahrer tot, Pkw-Fahrer alkoholisiert

0
Am 17. Januar 2026 ereignete sich auf der B12 bei Seltmans ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 41-jähriger Fahrradfahrer und ein 24-jähriger Pkw-Fahrer beteiligt waren.
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg vom 18.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Augsburg Stadt

Rund 1,3 Millionen Euro Fördermittel für den Flughafen Augsburg

0
Augsburg, 18. Januar 2026 – Der Flughafen Augsburg investiert...

Neueste Artikel