type here...
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Bundesregierung will “Genehmigungsfiktion” auf EU-Ebene

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Bundesregierung will eine sogenannte “Genehmigungsfiktion” auf EU-Ebene durchsetzen. Das sei eines der wichtigen Themen auf dem informellen Rat am Donnerstag auf Schloss Alden Biesen in Belgien, erfuhr die dts Nachrichtenagentur am Dienstag aus Regierungskreisen.

Baustelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Der Bundeskanzler fordert demnach in Sachen Bürokratieabbau “ein anderes Mindset der Simplifizierung und Deregulierung”, wie es hieß. Genehmigungsverfahren für Bürger und Unternehmen würden schließlich viel zu lange dauern, oft nicht nur Monate, sondern auch Jahre.

Die Bundesregierung will demnach bei entsprechenden Verfahren eine Frist einführen, und sofern die Behörden innerhalb dieser keine Entscheidung treffen, solle eine Genehmigung automatisch als erteilt gelten.

Eine andere Überlegung aus dem Kanzleramt ist eine Art “Bürokratie-Notbremse”: Wenn irgendeine Institution auf EU-Ebene ein Vorhaben plane, dass womöglich mit mehr Bürokratie verbunden sei, solle es künftig regelmäßig die Möglichkeit geben, dieses nochmal auf den Prüfstand zu stellen, entweder durch den Rat für Wettbewerbsfähigkeit oder auch durch den regulären Rat.

Konkrete Beschlüsse wird es beim informellen Rat in dieser Woche noch nicht geben, sondern erst beim nächsten regulären Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs im März. Die Bundesregierung drückt dennoch aufs Tempo: Eine Umsetzung entsprechender Maßnahmen zum Bürokratieabbau noch in diesem Jahr sei wichtig, heißt es aus Berlin, angesichts der im nächsten Jahr anstehenden Wahlen beispielsweise in Frankreich, Spanien, Polen oder Italien.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

News

Cyberangriff auf Online-Shop von ROFU – Kundendaten abhanden gekommen

0
Rheinland-Pfalz – Der Spielwarenhändler ROFU Kinderland Spielwarenhandelsgesellschaft mbH ist...
Polizei & Co

Polizei durchsucht 40 Objekte im Raum Augsburg und Dillingen – Drei Haftbefehle wegen mutmaßlichen Subventionsbetrugs

0
Augsburg – In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Augsburg hat...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 10.02.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
News

Massiver BMW-Rückruf: Offenbar 575.000 Fahrzeuge weltweit betroffen – Brandgefahr

0
München – Der Autobauer BMW startet eine weltweite Rückrufaktion...
Polizeipräsidium Niederbayern

Leiche in der Donau bei Passau entdeckt: Polizei ermittelt Todesumstände

0
Am Mittwoch, den 11. Februar 2026, wurde in Passau...

Neueste Artikel