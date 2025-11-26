Newsletter
Mittwoch, November 26, 2025
6.7 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Bundesregierung will mehr Deutsche für Karriere in EU “begeistern”

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Bundesregierung sieht wegen der Unterrepräsentation von deutschen Mitarbeitern in EU-Institutionen Handlungsbedarf.

Bundesregierung Will Mehr Deutsche Für Karriere In Eu &Quot;Begeistern&Quot;
EU-Fahnen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Die Zahl der Deutschen in EU-Institutionen ist im Vergleich zu anderen Mitgliedsstaaten tatsächlich nach wie vor zu gering”, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Mittwoch in Berlin auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur. “Daran müssen wir gemeinsam, allen voran mit der EU-Kommission, arbeiten.” Die Bundesregierung plane in diesem Zusammenhang weitere Maßnahmen, “um möglichst viele Deutsche für eine Karriere in der EU zu begeistern”.

Das Auswärtige Amt selbst und andere Bundesbehörden ordneten immer wieder Kollegen zu EU-Institutionen ab. “Man muss allerdings wissen: Es gibt keine festen Länderquoten für die einzelnen Mitgliedstaaten, sondern nur interne Richtwerte, und innerhalb dieser Richtwerte findet eine Unterrepräsentierung statt”, so der Sprecher. Deswegen sei es wichtig für Deutschland, sich dort diesem Richtwert anzunähern. “Der liegt bei 13,8 Prozent und er wird in den meisten Personalkategorien nicht erreicht.”

Auf Nachfrage nach möglichen Maßnahmen ergänzte der Ministeriumssprecher, dass es verschiedene Kategorien gebe. “Zum Beispiel den vergleichbaren höheren Dienst der EU-Kommission, dort sind circa 1.500 Deutsche beschäftigt. Das ist ein Anteil von neun Prozent, fällt also zurück gegenüber diesen 14 Prozent.” Im Management sehe es besser aus. Dort sei man deutlich näher an diesem Bereich und bei den Einstiegsbesoldungen sei es etwa die Hälfte.

Ein Problem sei, dass es seit sechs Jahren kein großes allgemeines Auswahlverfahren mehr gegeben habe, so der Sprecher weiter. Es habe also schlicht nicht genug Möglichkeiten gegeben für Deutsche, sich dort zu bewerben. “Wir hoffen, dass es diese Möglichkeit bald wieder geben wird, und werden natürlich im Rahmen unserer Möglichkeiten dann darauf hinwirken, dass sich möglichst viele Deutsche dafür auch begeistern können und bewerben.”

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Tödliche Messerattacke in Olchinger Hotel: 38-jährige Frau tot, Verdächtiger festgenommen

0
In Olching, im Gemeindeteil Neu-Esting, wurde am gestrigen Nachmittag...
Polizeipräsidium Oberfranken

Mann nach mutmaßlichem Angriff auf Kinderwagen in Hirschaid festgenommen

0
HIRSCHAID, LKR. BAMBERG. Ein 45-jähriger Mann wurde am Morgen...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 24.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizeipräsidium München

Widerruf der Fahndung: Identifizierte Frauenleiche im Forstenrieder Park entdeckt

0
Polizei & Co

Schwerer Unfall auf der A8 bei Odelzhausen – 19-Jähriger lebensbedrohlich verletzt

0
In der Nacht zum Montag hat sich auf der...

Neueste Artikel