Newsletter
Donnerstag, Dezember 11, 2025
10.1 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Bundesregierung will neues Heizungsgesetz im Februar beschließen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Koalition aus Union und SPD will im Frühjahr ein neues Heizungsgesetz auf den Weg bringen.

Bundesregierung Will Neues Heizungsgesetz Im Februar Beschließen
Pressekonferenz nach Koalitionsausschuss am 11.12.2025, via dts Nachrichtenagentur

Man werde Ende Februar die Novelle des “Gebäudemodernisierungsgesetzes” beschließen, heißt es im Ergebnispapier zum Koalitionsausschuss, welches am Donnerstagmorgen veröffentlicht wurde. Demnach wird das Heizungsgesetz wie im Koalitionsvertrag vereinbart abgeschafft. Das neue Gebäudemodernisierungsgesetz solle “technologieoffener, flexibler und einfacher” gestaltet werden.

Zur Ausgestaltung dieses gemeinsamen Zieles sollen die Fraktionsvorsitzenden gemeinsam mit den Fachpolitikern der Fraktionen sowie Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) und Bauministerin Verena Hubertz (SPD) bis Ende Januar 2026 Eckpunkte erarbeiten. Auf deren Basis werde die Bundesregierung dann “umgehend” den Kabinettsentwurf erstellen, heißt es in dem Ergebnispapier.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

A8-Chaos bei Augsburg: Sattelzug mit Milch- und Käsewaren kippt um – Vollsperrung bis in die Nacht

0
Ein schwerer Unfall hat am Dienstagabend auf der A8...
Polizei & Co

Großeinsatz der Polizei in Kempten – Mehrere Festnahmen auf der B12/Stephanstraße

0
Kempten – Am Dienstagabend kam es gegen 17:20 Uhr...
Polizei & Co

A8 bei Augsburg: Lkw kippt um – Fahrtrichtung Stuttgart komplett gesperrt

0
Update https://presse-augsburg.de/a8-chaos-bei-augsburg-sattelzug-mit-milch-und-kaesewaren-kippt-um-vollsperrung-bis-in-die-nacht/1078586/     Am Dienstagabend hat sich auf der A8 zwischen der...
Augsburg Stadt

Messerattacke in Augsburg: 49-Jähriger schwer verletzt, Täter flüchtig

0
Ein Angriff in Kriegshaber auf der Ulmer Straße hat am Freitag, den 5. Dezember 2025, zu einem schwer verletzten 49-Jährigen geführt. Der bislang unbekannte Täter ist flüchtig. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Bayerisches Landeskriminalamt

Bayerische Polizei verhaftet Kokainhändler in München: 4,5 kg Drogen und Luxusgüter sichergestellt

0
München - Am 2. Dezember 2025 verhafteten Rauschgiftfahnder des...

Neueste Artikel