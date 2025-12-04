Bundesregierung will Türwarnsysteme verpflichtend einführen

Die Bundesregierung will Türwarnsysteme in Fahrzeugen verpflichtend vorschreiben, um sogenannte “Dooring”-Unfälle zu verhindern. Damit sollen Radfahrer und Nutzer von E-Rollern besser vor schweren Unfällen durch plötzlich geöffnete Autotüren geschützt werden, berichtet die “Rheinische Post” (Donnerstagausgabe).

Autos (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Die Bundesregierung bearbeitet dieses Thema mit hoher Priorität”, sagte eine Sprecherin von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) der Zeitung. Radfahrer seien besonders gefährdet. “Um solche Unfälle zu vermeiden, plant die Bundesregierung die verpflichtende Einführung von Assistenzsystemen wie der Türöffnungswarnung.”

Der ADFC begrüßte den Plan. Man fordere seit Jahren, “dass die Ausstattung bei Kraftfahrzeugen mit einem Türöffnungswarnsystem und mit automatischem Stoppsystem zur Pflicht wird”, sagte die politische Geschäftsführerin des ADFC, Caroline Lodemann, der “Rheinischen Post”.