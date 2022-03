Bundesregierung will Wasserstoff-Zusammenarbeit mit VAE ausbauen

Die Bundesregierung will die Zusammenarbeit mit den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) im Bereich Wasserstoff ausbauen. „Der beschleunigte Ausbau von Wasserstoffversorgungsketten ist ein ganz zentraler Schlüssel für den Übergang zu nachhaltiger Energie“, sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in Abu Dhabi. Insgesamt seien am Montag vier Wasserstoffkooperationen der deutschen Wirtschaft sowie eine Forschungskooperation abgeschlossen worden.

Wasserstoff-Behälter, über dts Nachrichtenagentur

„Insbesondere bei der Erzeugung, der Speicherung und dem Transport von grünem Wasserstoff in den VAE, und dem Import und der Anwendung in Deutschland, gibt es einen großen Bedarf an Forschung und direkter Umsetzung“, so Habeck. Die VAE wollen laut Bundesregierung 2022 erste Wasserstofflieferungen nach Deutschland ermöglichen. Habeck hatte bereits am Sonntag eine langfristige Energiepartnerschaft mit Katar angekündigt. Ziel seiner Reise nach Katar und in die Vereinigten Arabischen Emirate war es unter anderem, weniger abhängig von russischem Gas zu werden.