Donnerstag, Oktober 16, 2025
12.3 C
London
Politik & Wirtschaft
Bundesschülerkonferenz beklagt anhaltende Wehrpflichtdebatte

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, Quentin Gärtner, hat beklagt, dass junge Menschen in der laufenden Koalitionsdebatte über den neuen Wehrdienst nicht gehört würden. “Vielleicht sollte sich die Bundesregierung erstmal anständig mit den Betroffenen auseinandersetzen, statt sich in koalitionsinternen Scharmützeln zu verkämpfen”, sagte er dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland” (Donnerstagausgaben).

Bundesschülerkonferenz Beklagt Anhaltende Wehrpflichtdebatte
Bundeswehr-Soldat mit G36 (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Die andauernde Verunsicherung führt bestimmt nicht zu mehr Akzeptanz bei jungen Menschen. Wir befinden uns ohnehin schon in einer Krise der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen”, so Gärtner. “Man zockt nicht um junge Menschen. Wer eine Pressekonferenz einberuft, muss dann auch liefern können. Eine ganze Generation hat gerade sehr viel Fragen und kaum Antworten.”

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hatte sich in der jüngsten Sitzung der SPD-Bundestagsfraktion gegen eine von den beiden Koalitionsfraktionen ausgehandelte Einigung gewandt. Darin war unter anderem ein Losverfahren vorgesehen. Eine gemeinsame Pressekonferenz wurde kurzfristig abgesagt.

