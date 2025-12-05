Newsletter
Freitag, Dezember 5, 2025
4.5 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Bundestag beschließt neuen Wehrdienst

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Bundestag hat einen neuen Wehrdienst beschlossen. 323 Abgeordnete stimmten am Freitag in namentlicher Abstimmung für das Wehrdienst-Modernisierungsgesetz, 272 dagegen bei einer Enthaltung.

Bundestag Beschließt Neuen Wehrdienst
Bundeswehr-Soldaten (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Regelung setzt zunächst auf Freiwilligkeit und auf einen “attraktiven Dienst”. Alle 18-jährigen Männer und Frauen sollen ab Anfang 2026 einen Fragebogen erhalten, durch den ihre Motivation und Eignung für den Dienst in den Streitkräften ermittelt wird. Für Männer soll die Beantwortung des Fragebogens verpflichtend sein, für Frauen freiwillig. Für alle Männer, die ab dem 1. Januar 2008 geboren wurden, soll die Musterung wieder zur Pflicht werden.

Es wird ein Dienst auf freiwilliger Basis angestrebt. Werde ein sogenannter “Aufwuchskorridor” nicht eingehalten, soll es zu einer “Bedarfswehrpflicht” kommen. Darüber müsste dann zunächst der Bundestag in einem erneuten Gesetzgebungsverfahren abstimmen. Darüber hatte es lange in der Koalition Streit gegeben. Dabei war auch über ein Losverfahren diskutiert worden.

Junge Menschen, die sich freiwillig für den neuen Wehrdienst entscheiden, sollen eine monatliche Vergütung von mindestens 2.600 Euro brutto erhalten, der Soldat auf Zeit (SaZ) soll 2.700 Euro brutto, inklusive Unterbringung, erhalten. Zudem soll möglichst auf eine wohnortnahe Verwendung geachtet werden.

Bei einer Verpflichtung für mindestens ein Jahr werde zudem ein Zuschuss für den Pkw- oder Lkw-Führerschein gewährt und die Soldaten als Soldat auf Zeit nach dem Bundesbesoldungsgesetz besoldet.

Der Wehrdienst dauert laut dem in der Koalition gefundenen Kompromiss mindestens sechs Monate. Ansonsten könne jede Person individuell entscheiden, wie lange sie Wehrdienst leisten möchte. Bei entsprechender Eignung seien sogar längere Verpflichtungszeiten von bis zu 25 Jahren möglich.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Brand im Augsburger Hotelturm: Großeinsatz der Rettungskräfte am gestrigen Abend

0
Am gestrigen Abend kam es gegen 21.30 Uhr zu...
Polizeimeldungen Bayern

Ingenried: Schwerer Unfall auf der B472 – Sieben Menschen teils lebensgefährlich verletzt

0
Schongau/Marktoberdorf – Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B472...
Augsburg Stadt

Augsburg | Poller bringen Straßenbahnverkehr aus dem Takt – Stadtwerke bessern nach

0
Die Sicherheitsvorkehrungen rund um den Rathausplatz sorgen derzeit für...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg vom 04.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Polizeipräsidium Niederbayern

Polizei sucht weiterhin nach vermisstem Mann aus Kelheim – Zeugen dringend gebeten, Hinweise zu geben

0
Die Polizei Kelheim bittet erneut um Mithilfe aus der...

Neueste Artikel