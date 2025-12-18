Newsletter
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Bundestag für Yad-Vashem-Straße in Berlin-Mitte

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Aus dem Bundestag kommt Unterstützung für eine Yad-Vashem-Straße in Berlin-Mitte. Das geht aus einem Beschluss der Baukommission des Parlaments hervor, über die das Nachrichtenmagazin Politico berichtet.

Bundestag Für Yad-Vashem-Straße In Berlin-Mitte
Deutscher Bundestag (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Konkret geht es um die Umbenennung eines 130 Meter langen Teilstücks der Dorotheenstraße in unmittelbarer Nähe des Reichstagsgebäudes. Der Abschnitt führt entlang des Jakob-Kaiser-Hauses, in dem sich Abgeordnetenbüros und Tagungsräume befinden.

“Yad Vashem gilt weltweit als zentrale Institution des Holocaust-Gedenkens”, heißt es in dem Beschluss. “Eine Straßenumbenennung im politischen Zentrum der Bundesrepublik Deutschland wäre ein sichtbarer Ausdruck des Bekenntnisses zu historischer Verantwortung und Erinnerungskultur.” Laut Vorlage wäre die Umbenennung frühestens zum Mai 2026 möglich.

Der Gedenkstellen-Direktor, Dani Dayan, und der Vorsitzende des Freundeskreises Yad Vashem, Kai Diekmann, hatten bei Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) zuletzt um Unterstützung für die Umbenennung gebeten.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

