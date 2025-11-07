Newsletter
Freitag, November 7, 2025
13.7 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Bundestag plant Expertenkommission für Beziehungen zu China

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Bundestag will eine Expertenkommission zur “Überprüfung der sicherheitsrelevanten Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und China” einsetzen. Die Experten sollen die deutsche Abhängigkeit von China begutachten, meldet das Magazin “Politico” am Freitag.

Bundestag Plant Expertenkommission Für Beziehungen Zu China
Li Qiang, Ministerpräsident von China, 2023 in Berlin, via dts Nachrichtenagentur

Im Antrag ist die Rede “von Wertschöpfungsketten, insbesondere bei Energie- und Rohstoffimporten und im Hinblick auf wirtschaftlich und sicherheitspolitisch maßgebliche Technologien”. Zudem sollen sie den Exportumfang, Exportkontrollen sowie Investitionstätigkeiten kontrollieren. Weitere Beobachtungsfelder sind: “Untersuchung vergleichbarer Beziehungen anderer Länder zu China (z.B. Japan)”, Möglichkeiten eines De-Riskings und Risiken durch Forschungskooperationen.

Die Kommission besteht aus zwölf Experten, beispielsweise aus Verbänden, Forschungsinstituten und Gewerkschaften. Die Kommission soll dem Dokument zufolge jährlich Prüfergebnisse und Handlungsempfehlungen an den Bundestag vorlegen und halbjährlich an den Wirtschaftsausschuss berichten.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Über 400 Stellen bei Kuka in Augsburg vor dem Aus – Sorge um Traditionsstandort

0
Beim Augsburger Roboterhersteller Kuka spitzt sich die Lage zu:...
Augsburg Stadt

Eilmeldung: Vollsperrung der A8 bei Augsburg nach Unfall

0
Am Mittwochmorgen, 5. November, kam es auf der A8...
Vermischtes

Verschollene Habsburg-Juwelen in Kanada wieder aufgetaucht

0
Ein seit 100 Jahren verschollener Schatz der österreichischen Kaiserfamilie...
Augsburg Stadt

Augsburg | Erneuter Brand im maroden Parkhaus am Hotelturm

0
Am Donnerstagabend wurde die Berufsfeuerwehr Augsburg gemeinsam mit der...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 06.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel