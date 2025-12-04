Newsletter
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Bundestagsabgeordnete dürfen wieder mehr Business-Class fliegen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Bundestagsabgeordnete dürfen wieder vermehrt in der teuren Business-Klasse fliegen. Das berichtet die “Bild” (Donnerstagausgabe).

Wegweiser für Business Class und Economy Class (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Demnach bestätigte ein Parlamentssprecher die Änderung der Reiseregeln, nach denen die Abgeordneten nun bereits ab zwei Stunden Flugzeit in der Businessclass sitzen dürfen. Der Ältestenrat des Bundestags habe in seiner Sitzung am 11. September die Änderung beschlossen, erklärte der Sprecher der Zeitung.

Seitdem ist die neue Vorschrift für Dienstreisen in Kraft. Damit hat der Bundestag eine verschärfte Reiseregelung aus der vorangegangenen Legislaturperiode wieder abgeschwächt. Im April 2024 hatte der Ältestenrat festgelegt, dass aus Kostengründen für Flüge unter vier Stunden Economy-Tickets gebucht werde müssen.

Ein Sprecher des Bundestags begründete die abgeschwächten Reisevorschriften mit dem zusätzlichen Platz in der Business-Klasse und vertraulichen Parlamentsdokumenten: Bei Flügen zwischen zwei und vier Stunden habe der Ältestenrat die Ticketersparnis mit der Einschränkung der Arbeitsfähigkeit abgewogen. “Bei solchen längeren Flügen ins Ausland werden oft auch vertrauliche Vorbereitungen studiert”, erklärte er.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

