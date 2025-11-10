Newsletter
Montag, November 10, 2025
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Bundestagspräsidentin mahnt Koalition zur Zusammenarbeit

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) hat die schwarz-rote Koalition trotz Differenzen zur Zusammenarbeit gemahnt. Sie vergebe zwar als Bundestagspräsidentin keine Haltungsnoten an die Regierung, sagte sie der “Frankfurter Allgemeinen Zeitung” (Montagsausgabe). “Ich will nur daran erinnern, dass Demokratie eine Zumutung ist, aber auch Handwerk. Und ein hartes Geschäft”, so Klöckner.

Julia Klöckner (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Koalitionen bedeuten, dass Menschen mit unterschiedlichen Überzeugungen zusammenkommen müssen.” Es gebe Schnittmengen, aber man habe seine politische DNA nicht einfach miteinander gleichgeschaltet. “Es kommt auf den Willen aller Beteiligten an, auch den eigenen Leuten zu erklären, dass man in einer Koalition nicht das gesamte Wahlprogramm durchsetzen kann”, sagte Klöckner. “Grundsätzlich ist es durchaus sinnvoll, dass man sich an das hält, was man im Koalitionsvertrag verabredet hat.”

Klöckner fügte an: “Nicht Einigkeit ist das Ziel von Koalitionsregierungen, sondern Einigungsfähigkeit.” Es müsse für jede Seite Raum für Profilierung geben und einen Raum des Miteinanders, festgehalten im Koalitionsvertrag. Für die Union seien Sicherheit, legale Migration und wirtschaftliche Stärke sehr wichtige Themen.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

