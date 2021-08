Bundeswahlleiter sieht Deutschland gewappnet gegen Cyber-Angriffe

Bundeswahlleiter Georg Thiel sieht Deutschland gut gegen Cyber-Angriffe auf die Bundestagswahl vorbereitet. „Wir stellen uns darauf ein, dass etwa am Wahltag so eine Attacke passieren kann“, sagte er dem Online-Portal der Tagesschau. Man sei aber gut dafür gewappnet.

Wahllokal, über dts Nachrichtenagentur

„Wir haben zum Beispiel das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) an unserer Seite und haben extrem viel getan, um die Kommunen zu schulen“, so Thiel. Wichtig sei auch, dass überall die IT auf dem neuesten Stand ist. „Die Hacker-Attacke in Anhalt-Bitterfeld hatte hier eine Alarmwirkung für alle Kommunen. Das hat alle nochmal sensibilisiert.“

Anfang Juli hatte es einen Cyber-Angriff auf die Kreisverwaltung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt gegeben. Unter anderem die Auszahlung von Sozialleistungen und die Zulassung von Fahrzeugen war zeitweise nicht mehr möglich.