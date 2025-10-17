Newsletter
Freitag, Oktober 17, 2025
13.5 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Bundeswehr beteiligt sich an Friedenssicherung in Israel

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Bundeswehr beteiligt sich personell an der Friedenssicherung in Israel, wenn auch vorerst in überschaubarem Umfang. In der kommenden Woche würden zwei Stabsoffiziere sowie einen Brigadegeneral des Operativen Führungskommandos an das US-geführte Civil Military Coordination Centre (CMCC) entsendet, teilte das Verteidigungsministerium am Freitagabend mit.

Bundeswehr Beteiligt Sich An Friedenssicherung In Israel
Bundeswehr-Soldat (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Sie werden uniformiert aber unbewaffnet im CMCC im Süden Israels eingesetzt”, hieß es in der Mitteilung. Die Bundesregierung unterstützte damit den 20-Punkte-Plan und den Friedensprozess für Gaza mit einem Beitrag zur Stabilisierung des Waffenstillstandes und zur Umsetzung der im Plan vereinbarten Maßnahmen.

Zu den Aufträgen des CMCC zählen die Überwachung des Waffenstillstands sowie die Beseitigung von Kriegslasten und die Koordinierung von humanitären Hilfeleistungen. Darüber hinaus soll die Integration, Ausbildung und logistische Unterstützung der International Stabilisation Force koordiniert werden.

Das CMCC hat bereits die Arbeit aufgenommen, beinhaltet rund 200 Soldaten und wird durch einen US-amerikanischen 3-Sterne-General geführt. Die Entsendung der deutschen Soldaten bedarf nach Angaben des Ministeriums keiner gesonderten Mandatierung, da keine Einbeziehung in eine bewaffnete Unternehmung zu erwarten sei.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Drogenrazzia nach Schüssen auf Bar in Augsburg

0
In Augsburg und Umgebung fand eine Drogenrazzia statt. Eine...
Polizeimeldungen Bayern

Jugendliche zu viert auf einem Motorroller unterwegs – schwerer Unfall bei Pavelsbach

0
Pavelsbach/Postbauer-Heng – Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagabend...
Bad Wörishofen

Bad Wörishofen: 51-Jähriger bedroht Mieter mit Schusswaffe – SEK nimmt Tatverdächtigen fest

0
Am Mittwochnachmittag, 15. Oktober 2025, wandte sich ein 30-jähriger...
Augsburg Stadt

Großrazzia in Augsburg und Oberfranken – Zwei Männer in Untersuchungshaft

0
In einer großangelegten Durchsuchungsaktion hat die Polizei Schwaben Nord...
Vermischtes

Kinderleiche bei der Suche nach Fabian gefunden: Polizei geht von Straftat aus

0
Tagelang suchten zahlreiche Einsatzkräfte nach Fabian aus Güstrow. Jetzt...

Neueste Artikel