Vermischtes
Bundeswehr hegt große Ambitionen im Weltraum

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Generalmajor Armin Fleischmann strebt mit den Weltraumprojekten der Bundeswehr bis 2030 große Ziele an. “Nach den USA wären wir führend, was Aufklärung und Kommunikation betrifft”, sagte Fleischmann dem “Handelsblatt” (Mittwochsausgabe).

Mond (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Fleischmann ist der neue “Beauftragte für den Weltraum CIR” und damit verantwortlich für die Planung und Durchführung von Satellitenkonstellationen und anderen Weltraumprojekten. Bei der Umsetzung wolle die Bundeswehr bevorzugt deutsche Unternehmen beauftragen, auch Start-ups sollen zum Zug kommen.

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) will insgesamt 35 Milliarden Euro für die Verteidigung im Weltraum ausgeben – rein rechnerisch investiert Deutschland pro Jahr deutlich mehr als etwa die gesamte europäische Raumfahrtagentur ESA.

Neueste Artikel