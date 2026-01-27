type here...
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Bundeswehr startet Aktionsplan nach Vorwürfen gegen Fallschirmjäger

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Nach Vorwürfen sexualisierten Fehlverhaltens bei den Fallschirmjägern will die Bundeswehr soldatische Expertise, demokratische Ordnung und militärische Disziplin in den spezialisierten Kampftruppen des Heeres sichern. Das geht aus der Konzeption des “Aktionsplans Luftlandetruppe” hervor, den der Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Christian Freuding, am Mittwoch im oberbayerischen Altenstadt in Kraft setzen will und über den die “Frankfurter Allgemeine Zeitung” (Mittwochausgabe) berichtet.

Bundeswehr-Helme (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Zu dem Aktionsplan zählt ein Sachstandsbericht zu “Disziplinaren Ermittlungen und Personalmaßnahmen” sowie zur Dienstaufsicht und Beobachtungsbesuchen eines Beauftragten des Generalinspekteurs. Zudem werden die militärischen Werdegänge im betroffenen Regiment analysiert. Unter den mehr als ein Dutzend Maßnahmen, die ergriffen werden, sind aber auch weitere Veränderungen bei “Führungs- und Schlüsselpersonal”, die Verbesserung der Führung der Brigade und der Regimenter.

Für die mehrheitlich nicht von Ermittlungen betroffenen Soldaten sollen Angebote zu Wertevermittlung und Persönlichkeitsbildung den Veränderungsprozess begleiten. Zugleich wird klargestellt, dass Schlüsselpositionen, etwa auf der Unteroffizier-Ebene, regelmäßiger Rotation und künftig einer Begrenzung der Verweildauer unterliegen sollen. Mit Town-Hall-Formaten soll eine Kultur des Verschweigens von Missständen durchbrochen werden.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

A8-Unfall bei Adelzhausen: Schwerer Lkw stürzt Böschung hinab

0
Ein 40-Tonnen-Lkw mit voll beladenem Sattelauflieger ist in der...
Polizei & Co

Schwerer LKW-Unfall | Vollsperrung der A96 von Memmingen in Richtung Lindau

0
Am Dienstagvormittag ereignete sich auf der A96 in Richtung...
Polizei & Co

Brandgeruch im Augsburger Gymnasium – Schüler und Lehrkräfte sicher evakuiert

0
Augsburg – Am heutigen Montag gegen 13:10 Uhr wurde...
Polizei & Co

Messerangriff und Schlägerei in Augsburger Asylunterkunft: Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

0
Am Montag, dem 26. Januar 2026, kam es in...
Polizei & Co

Wohnungsbrand in Augsburg-Lechhausen – Mutter und zwei Kleinkinder verletzt

0
Augsburg – Am frühen Nachmittag gegen 14:40 Uhr wurden...

Neueste Artikel