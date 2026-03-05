Bundeswehr warnt Soldaten vor Angriffen in der Öffentlichkeit
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Bundeswehr warnt Soldaten vor Angriffen in der Öffentlichkeit

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Sicherheitsabteilung der Bundeswehr hat die Soldaten vor möglichen Angriffen in der Öffentlichkeit gewarnt.

Soldaten der Bundeswehr (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Wegen der angespannten nationalen und internationalen Sicherheitslage sei „ein sensibles Bewusstsein“ gefordert, heißt es in einem aktuellen Rundschreiben, über das der „Spiegel“ berichtet. Speziell Soldaten, die in Uniform mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind, sollen besonders wachsam sein.

Demnach sei es möglich, dass von militärkritischen Teilen der Bevölkerung „eine potenzielle Gefährdung im Rahmen von verbalen und auch physischen Angriffen“ ausgeht. Den Bundeswehr-Soldaten wird geraten, besonders bei Bahnfahrten in Uniform aufmerksam zu sein und jegliche Aggression, egal ob verbal oder physisch, sofort zu melden.

Zudem warnt die Bundeswehr alle Soldaten und Zivilangestellten, dass wegen des Kriegs im Nahen Osten „derzeit in Deutschland eine hohe abstrakte Gefährdung für israelische und amerikanische Staatsbürger und Einrichtungen“ bestehe. Hinweise auf sicherheitsgefährdende Aktivitäten seien umgehend zu melden – dies gelte sowohl für die israelische oder US-Einrichtungen als auch für Bundeswehrkasernen.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Lokalpolitik

Oberbürgermeisterwahl: Stichwahl in Augsburg zwischen Weber und Freund

0
 Bei der Oberbürgermeisterwahl in Augsburg kommt es offiziell zu...
Polizei & Co

Sterbliche Überreste bei Dillingen gefunden: Vermisster Feuerwehrmann aus Offingen?

0
Am Mittwoch, den 4. März 2026, wurden bei Vermessungsarbeiten...
Polizei & Co

Versuchtes Tötungsdelikt in Haunstetten: Mann greift Frau mit Messer an

0
In einem Wohnhaus im Augsburger Stadtteil Haunstetten ist es...
Polizeipräsidium Oberbayern Süd

Größerer Polizeieinsatz in Bruckmühl: Vermisster Senior und Partnerin weiterhin verschwunden

0
Am Samstagnachmittag, den 7. März 2026, ereignete sich in...
Polizei & Co

Polizeibericht Region Augsburg vom 07.03.2026

0
Heute im Polizeibericht: Rehling – Verkehrsunfallflucht | Biberbach - Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverstoss | Rain -Ein Bier zu viel | Fischach - Sachbeschädigung an geparktem PkwFischach - Sachbeschädigung an geparktem Pkw | Diedorf - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Neueste Artikel