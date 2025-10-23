Bundeswehrübung in Erding: Staatsanwaltschaft prüft Polizeieinsatz und Notruf

Der gestrige Einsatz der Polizei in Erding steht im Zusammenhang mit den geplanten Übungen der Bundeswehr unter dem Code “Marshal Power”. Diese Übungen waren der Bayerischen Polizei bekannt und erstreckten sich über die Regierungsbezirke Oberbayern, Niederbayern und Oberpfalz.

Übungsbeginn der Bundeswehr verlagert

Ursprünglich war der Start der Übung für Mittwoch, den 22. Oktober 2025, angedacht, wobei das erste Szenario der Bundeswehr für den folgenden Tag angekündigt wurde, also den 23. Oktober 2025. Bereits am Abend des 22. Oktober nahmen die Feldjäger im Zuge der Anmarschphase ihre Einsatzräume im Bereich von Altenerding ein.

Untersuchung durch die Staatsanwaltschaft

Aktuell wird durch die Staatsanwaltschaft Landshut der Zusammenhang zwischen den Bundeswehraktivitäten, einem eingegangenen Notruf aus der Bevölkerung und dem bekannten Polizeieinsatz geprüft. Die Ergebnisse dieser Untersuchung stehen noch aus.