Newsletter
Donnerstag, Oktober 23, 2025
10.8 C
London
type here...
Subscribe
Polizeipräsidium Oberbayern Nord
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Bundeswehrübung in Erding: Staatsanwaltschaft prüft Polizeieinsatz und Notruf

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Der gestrige Einsatz der Polizei in Erding steht im Zusammenhang mit den geplanten Übungen der Bundeswehr unter dem Code “Marshal Power”. Diese Übungen waren der Bayerischen Polizei bekannt und erstreckten sich über die Regierungsbezirke Oberbayern, Niederbayern und Oberpfalz.

Übungsbeginn der Bundeswehr verlagert

Ursprünglich war der Start der Übung für Mittwoch, den 22. Oktober 2025, angedacht, wobei das erste Szenario der Bundeswehr für den folgenden Tag angekündigt wurde, also den 23. Oktober 2025. Bereits am Abend des 22. Oktober nahmen die Feldjäger im Zuge der Anmarschphase ihre Einsatzräume im Bereich von Altenerding ein.

Untersuchung durch die Staatsanwaltschaft

Aktuell wird durch die Staatsanwaltschaft Landshut der Zusammenhang zwischen den Bundeswehraktivitäten, einem eingegangenen Notruf aus der Bevölkerung und dem bekannten Polizeieinsatz geprüft. Die Ergebnisse dieser Untersuchung stehen noch aus.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Großeinsatz der Polizei in Erding: Verkehrssperren auf der Hohenlindener Straße

0
Derzeit läuft ein größerer Polizeieinsatz in Erding im Bereich...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 21.10.2025

0
Hier lesen sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Polizeieinsatz in Erding: Missverständnis bei Bundeswehrübung führt zu Schussabgabe und Verletztem

0
Eine Person mit Langwaffe wurde heute gegen 17:00 Uhr in Altenerding gemeldet, was einen großen Polizeieinsatz auslöste. Die Einsatzzentrale schickte starke Kräfte in die Hohenlindener Straße.
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 22.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizei & Co

Verkehrsunfall auf Kreisstraße: Zwei Schwerverletzte nach Pkw-Überschlag bei Mattsies

0
Am Mittwochnachmittag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Mattsies und Mindelheim. Eine 21-jährige Deutsche verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und verließ die Fahrbahn. Der PKW überschlug sich daraufhin mehrfach, wie unabhängige Zeugen berichteten.

Neueste Artikel