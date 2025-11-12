Newsletter
Bundeswehrverband dringt auf Koalitionsentscheidung zum Wehrdienst

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Vorsitzende des Deutschen Bundeswehrverbandes, André Wüstner, pocht auf eine baldige Entscheidung der Koalitionsfraktionen über den Gesetzentwurf zum neuen Wehrdienst.

Bundeswehrverband Dringt Auf Koalitionsentscheidung Zum Wehrdienst
Bundeswehr-Soldaten (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Ich erwarte, dass die Argumente der jüngsten Bundestags-Anhörung breit gewogen werden und noch in dieser Woche eine Entscheidung getroffen wird”, sagte er dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland”. “Denn wir haben keine Zeit. Und das Gesetz muss ab Januar greifen.” Zunächst auf Freiwilligkeit zu setzen, sei richtig. “Aber ich kann mir nach wie vor nicht vorstellen, dass wir auf der Zeitachse ohne Wehrpflicht auskommen werden.”

Aus Union und SPD verlautete zuletzt, dass es am Mittwoch eine Entscheidung geben könnte.

