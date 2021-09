Bunte Luftballons für Augsburger Schulen zum heutigen Michaeli-Tag

Hunderte Kinder, die Luftballons auf dem Rathausplatz steigen lassen: So kennen die meisten Augsburgerinnen und Augsburger das Turamichele-Fest, das zur Feier des Namenstags des heiligen Michael am 29. September stattfindet. Dieses Jahr liefern die Stadtwerke Augsburg (swa) hunderte bunte Ballons direkt an die Augsburger Grundschulen. Die Kinder lassen die Ballons zum morgigen Michaeli-Tag um Punkt 12 Uhr auf den Schulhöfen steigen.

Das Turamichele-Fest wird seit fast 500 Jahren in Augsburg gefeiert. Damit ist es das älteste und größte Kinderfest im Raum Augsburg, wenn nicht eines der ältesten in Deutschland. Der Kampf zwischen Gut und Böse, also zwischen Erzengel Michael und dem Teufelsdrachen, fand bereits am vergangenen Wochenende statt. Wie von Zauberhand öffnet sich auf dem Rathausplatz, hoch oben auf dem Perlachturm, ein Fenster und das Figurenspiel beginnt.

swa Mitarbeiter bringen Figuren in Bewegung

Hinter dem Schauspiel am Turmfenster verbergen sich zwei Stadtwerke-Mitarbeiter: Sie öffnen den Vorhang, bringen die Figuren in Position und erwecken mit dem Drehen an einer Kurbel die Figuren zum Leben: Mit einem Lanzenstich des heiligen Michael pro Glockenschlag. Nach zwei Tagen hat der Erzengel dann 108 Mal auf den Teufelsdrachen eingestochen und das Böse besiegt.

Seit den 50er Jahren kümmern sich die Stadtwerke Augsburg um die Figur und das Kinderfest und halten so gemeinsam mit Partnern eine lange Augsburger Tradition am Leben. Veranstaltet wird das Fest gemeinsam vom Augsburg Marketing, den Stadtwerken Augsburg mit Unterstützung zahlreicher Sponsoren