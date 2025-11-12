Buntmetalldiebstähle in Franken: Rumänische Bande identifiziert, ein Mitglied zu fünf Jahren Haft verurteilt

NÜRNBERG – Ein erheblicher Anstieg der Einbrüche in Metallverarbeitungsbetriebe ist seit Juni 2024 im Raum Mittelfranken zu verzeichnen. Der Schaden durch die Diebstähle bewegt sich im mittleren fünfstelligen bis niedrigen sechsstelligen Bereich. Eine spezielle Ermittlungsgruppe aus Nürnberg identifizierte in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei Schwabach und der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth mehrere Verdächtige.

Zielgerichtete Diebstähle auf Buntmetall

Besonders betroffen sind Diebstähle von Buntmetallen, insbesondere Kupfer. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Firmen und nutzten vor Ort abgestellte Fahrzeuge zur Flucht. Insgesamt belief sich der entstandene Schaden auf einen mittleren sechsstelligen Betrag.

Ermittlungserfolge durch kriminaltaktische Maßnahmen

Ab August 2024 leitete das Fachkommissariat 47 in Nürnberg gemeinsam mit der Kriminalpolizei Schwabach genaue Ermittlungen ein. Intensive kriminaltaktische Maßnahmen führten zur Erhärtung des Tatverdachts gegen eine mindestens fünf Mitglieder umfassende Bande. Die gestohlene Beute wurde unter anderem direkt an einen Schrottplatz in Rheinland-Pfalz gebracht.

Festnahme und Urteil in Nordrhein-Westfalen

Vier Bandenmitglieder, Rumänen im Alter von 20 bis 32 Jahren, wurden identifiziert. Gegen einen 32-Jährigen erwirkte die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth einen Haftbefehl. Er wurde im März 2025 in Nordrhein-Westfalen festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Im Oktober 2025 erging das Urteil in fünf Fällen, darunter Tatorte in Schwabach, Roth und Baden-Württemberg. Der Angeklagte wurde zu einer Freiheitsstrafe von über fünf Jahren verurteilt; das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Der Gesamtschaden beträgt rund 475.000 Euro und der Sachschaden über 210.000 Euro. Die Polizei stellte Diebesgut im Wert von über 117.000 Euro sicher und konnte es den Geschädigten zurückgeben. Weitere Ermittlungen gegen die restlichen Bandenmitglieder laufen noch.