Burgadelzhausen | Landgasthof niedergebrannt – Schaden ist immens

Am Freitagabend gegen 20:00 Uhr, brach aus noch ungeklärter Ursache in einer Scheune an einem Landgasthof in Burgadelzhausen ein Feuer aus. Eine Zeugin bemerkte als erste die Flammen und setzte den Notruf ab. Zeitgleich machte sie die im Gasthof noch anwesenden Personen – zum Zeitpunkt des Brandes herrschte in der Gaststätte noch Betrieb – auf die Gefahr aufmerksam.

Das Feuer griff innerhalb kürzester Zeit von der Scheune auf den angrenzenden Gasthof über, das Gebäude selbst brannte vollständig aus und ist einsturzgefährdet. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der Sachschaden, der noch nicht genau beziffert werden kann, dürfte aber wohl im höheren unteren siebenstelligen Eurobereich liegen.

Die Kripo Augsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, konnte den Brandort bislang jedoch noch nicht betreten.