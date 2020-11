Am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr verunfallte eine 30-Jährige Motorradfahrerin nahe Burgheim(Landkreis Neuburg–Schrobenhausen). Die aus dem Kreis Donau-Ries stammende Frau befuhr mit ihrem Kraftrad die Kreisstraße ND 11 von Bertholdsheim in Richtung Burgheim. Auf Höhe der Abzweigung „Schnödhofkapelle“ kam sie aus bislang unbekannter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen.

Aufgrund des Zusammenstoßes stürzte die 30-Jährige und wurde hierbei mittelschwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. An ihrem Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Die Kreisstraße war für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt. Der Verkehr wurde durch die Feuerwehr Burgheim umgeleitet.