Newsletter
Freitag, Januar 2, 2026
3.8 C
London
type here...
Subscribe
Vermischtes
1 Min.Lesezeit

Butterpreis: Rukwied beklagt “Preiskampf auf dem Rücken der Bauern”

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Präsident des Deutschen Bauernverbands, Joachim Rukwied, wirft dem Lebensmitteleinzelhandel vor, heimische Lebensmittel wie Butter zu verramschen.

Butter in einem Supermarkt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die steigenden Lebensmittelpreise hätten die Einkommenssituation der Landwirte nicht entspannt, sagte er der Mediengruppe Bayern (Freitagausgabe). “Im Gegenteil. Zuletzt sind die Preise beispielsweise für Butter und Milch dramatisch gesunken – auch die Erzeugerpreise für Getreide und Schweinefleisch sind im Keller.”

Der harte Preiskampf im Lebensmitteleinzelhandel in der Weihnachtszeit werde “am Ende auf dem Rücken unserer Bauern ausgetragen”, kritisierte Rukwied den Handel. “Diese massiven Preissenkungen dürfen nicht an unsere Milchbauern weitergegeben werden. Wer die Butter für 99 Cent verramscht, entwertet dieses hochwertige, heimische Lebensmittel.”

Rukwied sieht zu Beginn des Jahres 2026 viele Baustellen, um die sich die Regierung seiner Ansicht nach kümmern soll – darunter den Bürokratieabbau und die Finanzierung des Umbaus der Tierhaltung. “Der seit langem angestoßene und gesellschaftlich gewünschte Umbau der Tierhaltung muss finanziert werden, der Bürokratieabbau muss jetzt endlich spürbar umgesetzt werden”, fordert der Bauernfunktionär.

“Um dem Klimawandel zu begegnen, brauchen wir Zugang zu sicheren und wirksamen Pflanzenschutzmitteln” und “um weiterhin die Versorgung mit sicheren, heimischen Lebensmitteln zu gewährleisten, muss unsere Landwirtschaft wieder wettbewerbsfähig gemacht werden”, behauptete er. Diese Herausforderungen seien “dringend anzugehen und dulden keinen Aufschub”.

Die Bilanz des Bauernverbands für das erste Jahr der schwarz-roten Bundesregierung fällt nach Rukwieds Worten “durchwachsen” aus. Die Bundesregierung sei den Bauern zwar mit der Wiedereinführung des Agrardiesels, der Streichung der Stoffstrombilanz oder der Senkung der Stromsteuer entgegengekommen. “Angesichts der hohen Kosten, der massiven Belastungen durch Bürokratie oder des steigenden Mindestlohns muss der Regierung jedoch bewusst sein, dass das bei Weitem nicht ausreichend ist und sie noch deutlich mehr Entlastung für die Betriebe schaffen muss”.

Entscheidend sei, dass die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Landwirtschaft in Europa wiederhergestellt werde. Dazu brauche es laut Rukwied den von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Wahlkampf angekündigten umfassenden Politikwechsel.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Silvesternacht 2025/2026 in Augsburg: Zahlreiche Feuerwehreinsätze und Brände im gesamten Stadtgebiet

0
Die Silvesternacht in Augsburg und der Umgebung war von...
Polizeimeldungen Bayern

33-Jähriger stirbt nach schwerem Unfall auf der A8 zwischen Dachau und Sulzemoos

0
Am Mittwoch, den 31. Dezember 2025, ereignete sich gegen...
Polizeipräsidium Oberfranken

Tragischer Unfall überschattet ruhige Silvesternacht in Oberfranken: Polizeibeamter stirbt bei Verkehrsunfall

0
In Oberfranken verlief die Silvesternacht weitgehend ruhig. Die Polizei...
Augsburg Stadt

Die ersten Neujahrsbabys 2026 in Augsburg: Leonie Magdalena und Elschaday eröffnen das neue Jahr

0
Augsburg, 1. Januar 2026 – Mit gleich mehreren Geburten...
Polizeimeldungen Bayern

Verheerende Explosion bei Silvesterfeier in Neuburg: Drei Verletzte durch Böllerwurf

0
In der Nacht zum Neujahrstag kam es in Neuburg...

Neueste Artikel