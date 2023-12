Cameron besucht Libanon und warnt vor Eskalation in Nahost

Der Außenminister und Ex-Premier des Vereinigten Königreichs, David Cameron, hat den Libanon besucht und vor einer Eskalation des Konflikts im Nahen Osten gewarnt. „Eine Eskalation des Konflikts im Gazastreifen auf den Libanon, das Rote Meer oder die gesamte Region würde das extrem hohe Maß an Gefahr und Unsicherheit in der Welt erhöhen“, sagte Cameron nach seinem Treffen mit dem Premierminister des Libanon, Nadschib Miqati am Donnerstag. Beide hätten die Ansicht geteilt, dass eine Ausweitung des Konflikts verhindert werden müsse.

David Cameron (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Zuletzt hatte der Raketenbeschuss durch die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz aus dem Libanon zugenommen. Seit dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober kommt es im Grenzgebiet zum Libanon immer wieder zu Feuergefechten. Am Abend teilte die israelische Armee mit, dass sie erneut Ziele im Libanon angegriffen habe, nachdem von dort mehr als 50 Geschosse auf Israel abgefeuert worden sein.

Zudem habe eine Drohne die Grenze überflogen, sei aber von der israelischen Armee abgeschossen worden.