Samstag, Januar 3, 2026
1 Min.Lesezeit

Caritas pocht auf höhere Bezahlung für Freiwilligendienste

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Präsidentin des Deutschen Caritasverbandes, Eva Maria Welskop-Deffaa, ruft dazu auf, angesichts des in Kraft getretenen neuen Wehrdienstes auch die Stärkung ziviler Dienste im Blick zu behalten. Die Aufstockung der Mittel um 50 Millionen Euro in diesem Jahr sei zwar “ein wichtiges Signal der Regierungskoalition”, sagte sie den Partnerzeitungen der “Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft” (Samstagausgaben). Sie erinnerte allerdings zugleich an die ausdrückliche Zusage, “Freiwilligendienste gerade auch für junge Menschen aus einkommensärmeren Familien zugänglicher zu machen”.

Bistum Fulda (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

In dem Zusammenhang kritisierte Welskop-Deffaa die fast 2.000 Euro Unterschied in der monatlichen Bezahlung zwischen zivilen Diensten und Bundeswehr. Die Erhöhung der Bezüge bei der Truppe durch das Wehrdienstmodernisierungsgesetz “verschärft im Hinblick auf das Taschengeld einerseits und den Wehrsold andererseits vorläufig die Ungleichheit zwischen dem freiwilligen Wehrdienst und den Freiwilligendiensten enorm”, erklärte sie.

Die geplanten Verbesserungen für die Freiwilligendienste müssten nun “zeitnah” erfolgen. Derzeit bekommen Bundesfreiwilligendienstleistende rund 640 Euro pro Monat, Wehrdienstleistende dagegen rund 2.600 Euro brutto.

Die Caritas-Präsidentin forderte darüber hinaus einen “Mobilitätszuschuss bis zur Höhe des Deutschlandtickets für alle Freiwilligen”. Wichtig seien zudem Investitionen in das Netz von Trägern der Freiwilligendienste – wie Sozialverbände, Jugendclubs oder Umweltorganisationen. Laut Welskop-Deffaa haben hier “die Kürzungen der letzten Jahre etliche Träger veranlasst, auszusteigen”.

