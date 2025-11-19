Carport- und Hausbrand in Münchsmünster: Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich, keine Verletzten

MÜNCHSMÜNSTER, LK. PFAFFENHOFEN AN DER ILM, 19.11.2025 – Am Dienstag, den 18.11.2025, brach in Münchsmünster ein Brand aus, der einen Carport und Teile eines angrenzenden Einfamilienhauses stark beschädigte. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat umgehend die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen.

Feuerwehreinsatz in Münchsmünster

Der Notruf erreichte die Einsatzleitstelle gegen 11.10 Uhr und meldete ein Feuer auf einem Anwesen am Gartenweg. Der Brand soll den bisherigen Untersuchungen zufolge von den Mülltonnen ausgegangen sein. Von dort aus griffen die Flammen auf einen Holzunterstand, den Carport und schließlich die Holzverkleidung des Wohnhausgiebels über.

Erheblicher Sachschaden, keine Verletzten

Zusätzlich wurden ein abgestellter Wohnwagen und ein Pkw durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden bewegt sich nach ersten Schätzungen im mittleren fünfstelligen Bereich. Glücklicherweise kam bei dem Brand niemand zu Schaden.

Keine Anzeichen für Brandstiftung

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Ingolstadt brachten keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung ans Licht. Die genaue Brandursache bleibt jedoch weiterhin Gegenstand der Untersuchungen.