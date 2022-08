Wenn Sie auf der Suche nach einem unvergesslichen kulturellen Erlebnis sind, sollten Sie sich die Casa Batlló in Barcelona ansehen. Dieses ikonische Gebäude, das von dem legendären Antoni Gaudi entworfen wurde, beherbergt jetzt ein faszinierendes neues Erlebnis, das es den Besuchern ermöglicht, Gaudis Geist und sein kreatives Genie wie nie zuvor zu erkunden. Durch den geschickten Einsatz von Technologie und eine vielschichtige Erzählweise gibt diese einzigartige Ausstellung einen Einblick in die Welt eines der berühmtesten Architekten der Geschichte. Wenn Sie also wissen wollen, worum es Gaudi wirklich ging, sollten Sie sich das neue immersive Erlebnis der Casa Batlló ansehen! Die Museums and Heritage Awards 2022 haben die neueste immersive Erfahrung der Casa Batlló zur besten Ausstellung des Jahres gekürt.

Zu der Geschichte

Das Casa Batlló befindet sich am Passeig de Gràcia, 43, im Herzen von Barcelona. Es wurde im Jahr 1904 erbaut und ist eines der emblematischen Gebäude Barcelonas. Es befindet sich im Block der Zwietracht (“la Manzana de la discordia”). So wird ein Abschnitt des Passeig de Gràcia im Stadtteil Eixample in Barcelona bezeichnet, der zwischen Carrer d’Aragó und Carrer del Consell de Cent liegt. Es handelt sich um eine Gruppe von fünf Gebäuden: Casa Lleó Morera von Lluís Domènech i Montaner, Casa Mulleras von Enric Sagnier, Casa Bonet von Marceliano Coquillat, Casa Amatller von Josep Puig i Cadafalch und Casa Batlló von Antoni Gaudí.

Obwohl sie alle von renommierten Architekten des katalanischen Modernisme stammen, bezog sich die volkstümliche Bezeichnung „Zankapfel“ vor allem auf die berufliche Rivalität zwischen Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch und Antoni Gaudí.1 Als Gaudí die Casa Batlló übernahm, wusste er bereits, was die beiden anderen getan hatten; in der Tat war die Anwesenheit des überraschendsten Architekten von allen das Element, das diesen Namen hervorrief. Ursprünglich war das Gebäude als privater Wohnsitz gedacht, heute dient es als Kulturzentrum und Museum.

Die Natur als Inspirationsquelle für Gaudís Werk

Als Architekt ließ sich Antoni Gaudí ständig von der Natur inspirieren. Er glaubte, dass das Studium der Natur der Schlüssel zum Verständnis dafür war, wie man Gebäude entwirft, die dem Test der Zeit standhalten würden. Für ihn war die Natur nicht nur eine Quelle der Inspiration, sondern auch ein Lehrer. „Die Natur ist das große Buch„, sagte er einmal. „Sie ist immer, sie spricht zu uns, aber wir können sie nicht immer verstehen.“

Gaudí war besonders fasziniert von der Art und Weise, wie die Natur ständig in Bewegung ist. Er war der Meinung, dass Gebäude so gestaltet werden sollten, dass sie diese Dynamik widerspiegeln. Deshalb erscheinen viele seiner Gebäude, wie die Casa Batlló, wie organische Formen, die von Wind und Wetter geformt wurden .

Wenn Sie mehr über Gaudí und seine einzigartige Herangehensweise an die Architektur erfahren möchten, sollten Sie sich die neue Erlebnisausstellung in der Casa Batlló ansehen. Durch den Einsatz modernster Technologie bietet diese Ausstellung einen Einblick in die Gedankenwelt eines der berühmtesten Architekten der Geschichte.

Der Gewinner der Internationalen Ausstellung des Jahres

Die preisgekrönte Ausstellung in der Casa Batlló hat die Form einer immersiven Erfahrung, die die neueste Technologie nutzt, um einen seltenen Einblick in den Geist eines der berühmtesten Architekten der Geschichte zu geben. Durch eine geschickte Kombination aus Erzählung und Technologie werden die Besucher in Gaudís Welt versetzt, wo sie sein kreatives Genie erkunden und lernen können

Immersive Ausstellungen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, da sie eine einzigartige und fesselnde Möglichkeit bieten, um etwas über Geschichte und Kunst zu lernen. Wenn Sie auf der Suche nach einer neuen und aufregenden Art sind, Kunst zu erleben, sollten Sie sich diese Ausstellung ansehen!