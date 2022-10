Es gibt viele Menschen, die gerne im Casino spielen würden, sich aber nicht trauen. Einigen von ihnen macht nicht der Einsatz von echtem Geld Angst, sondern es ist vielmehr die Sorge, sich versehentlich unangemessen zu verhalten.

Schließlich gibt es in den Casinos eine gewisse Etikette, die von den Besuchern eingehalten werden sollte. Es wäre schade, wenn Sie darauf verzichten, einmal die unvergleichliche Atmosphäre in einem Casino zu erleben, weil Sie befürchten, die Etikette nicht genau genug zu kennen. Daher haben wir in diesem Artikel einige wichtige Tipps für Glücksspiel-Anfänger zusammengestellt, die garantiert verhindern, dass Sie im Casino unangenehm auffallen.

Die Spielregeln im Vorfeld lernen

Die Dealer und Croupiers an den Tischen im Casino helfen zwar freundlich weiter, wenn einmal die eine oder andere Unklarheit bestehen sollte. Die grundlegenden Spielregeln sollten Sie aber trotzdem beherrschen. In den meisten Casinos gibt es Flyer, auf denen die Regeln gut verständlich beschrieben werden. Deutlich angenehmer ist es aber, sich bereits daheim mit den Spielen auseinanderzusetzen. Die typischen Casino-Spiele werden im Internet auf zahlreichen Seiten beschrieben. Am besten lassen sich die neu erlernten Regeln aber beim Spielen verinnerlichen. Viele gute deutsche Online Casinos bieten ihre Spiele auch in einer kostenlosen Version mit Spielgeld an.

Aber auch die Echtgeld-Spiele sind dort durchaus für Einsteiger geeignet, denn beim Spielen gegen den Zufallsgenerator können Sie sich so viel Zeit lassen, wie Sie möchten. Kein anderer Spieler muss Ihretwegen warten und Sie können jederzeit noch einmal in den Regeln oder Strategie-Ratgebern nachlesen, bevor Sie im Spiel Ihre Entscheidung treffen. Wenn Sie sich dann sicher beim Spielen fühlen und noch mehr erleben möchten, macht es sicher eine Menge Spaß, das betreffende Spiel auch im niedergelassenen Casino auszuprobieren.

Zuschauen statt selber spielen?

Es ist nicht nötig, sich vor dem Casinobesuch mit allen Spielen auseinanderzusetzen, die in dem Casino angeboten werden. Sie können sich einzelne Spiele auch problemlos als Zuschauer ansehen und so ein erstes Gefühl für das betreffende Spiel und sein Regelwerk bekommen. Zu aufdringlich sollten Sie allerdings dabei nicht sein. Die aktiven Spieler mögen es meistens nicht, wenn die Zuschauer zu präsent sind. Nehmen Sie daher mit ein wenig Abstand Platz und verhalten Sie sich unaufdringlich.

Mindestens eines der im Casino angebotenen Spiele sollten Sie aber im Vorfeld schon erlernen, denn nur zuzuschauen macht deutlich weniger Spaß, als selbst sein Glück zu versuchen. Wenn Sie sich dann für ein weiteres Spiel interessieren, können Sie dies vor dem nächsten Casinobesuch ebenfalls online erlernen.

Den Dresscode beachten

Zu bestimmten Anlässen und in bestimmten Einrichtungen kann ein festgelegter Dresscode gelten. Sicher sind Ihnen offizielle oder inoffizielle Kleiderordnungen auch bereits begegnet. Ob es der Dresscode im Büro, das Jogginghosen-Verbot an der Schule der Kinder oder eben die Kleidungsvorgaben eines Casinos sind: Wer sich daran hält, ist willkommen, während Verstöße gegen den Dresscode zu Problemen führen können.

Informieren Sie sich vor dem Casinobesuch auf der Internetseite des Casinos darüber, ob es bestimmte Vorschriften für die Kleidung gibt. In vielen Spielhallen ist das heutzutage nicht mehr der Fall. Auch in diesen Casinos sollten Sie aber gepflegt und in sauberer, angemessener Kleidung erscheinen. Sportkleidung (dazu gehören auch Turnschuhe) ist meist nicht zulässig. Auf T-Shirts oder andere Kleidung mit provokanten Aufdrucken sollten Sie ebenfalls im eigenen Interesse verzichten. Letztendlich gilt: Das Casino hat Hausrecht und kann Ihnen den Zutritt verwehren, wenn Ihr Outfit nicht dem entspricht, was sich die Betreiber des Casinos von ihren Gästen wünschen.

In besonders gehobenen Casinos kann vorgegeben sein, dass die Herren mindestens ein Sakko sowie Schlips oder Fliege tragen müssen. Damen sind in angemessener Abendgarderobe willkommen.

„Ein Stück für die Angestellten“

Im Casino ist es üblich, den Angestellten Trinkgeld zukommen zu lassen, wenn Sie einen Gewinn gemacht haben. Beim sogenannten „großen Spiel“ an den Tischen zahlen Sie dieses Trinkgeld in Form von Jetons. Haben Sie beispielsweise am Roulette-Tisch einen Gewinn gemacht, können Sie dem Croupier einen Ihrer gewonnenen Chips zuschieben, damit dieser ihn in den sogenannten „Tronc“ steckt. Diesen teilen die Angestellten am Ende des Arbeitstages unter sich auf. Noch eleganter können Sie dem Croupier den Chip zukommen lassen, indem Sie einfach nach dem Gewinn „Ein Stück für die Angestellten“ sagen. Damit signalisieren Sie, dass er sich selbst einen Chip aus dem Gewinn nehmen und in den Tronc stecken darf.

Emotionen angemessen zeigen

Natürlich ist es menschlich, sich über eine Pechsträhne zu ärgern und sich über Gewinne zu freuen. Dies dürfen und sollen Sie im Casino auch durchaus zeigen, zu intensiv sollte das aber nicht sein. Spieler, die nach einem Gewinn auf den Tischen tanzen und nach Verlusten laut fluchen, sind nicht gerne gesehen. Sollten Sie Ihre Emotionen einmal überkommen, legen Sie am besten eine Pause ein, um danach wieder ein wenig entspannter ins Spiel starten zu können.

Damit Sie schneller entspannen, können Sie zum Beispiel Achtsamkeitsübungen machen, über Kopfhörer Ihre Lieblingsmusik hören oder sich ein wenig bewegen. Eine Unterhaltung mit anderen Spielern an der Casino-Bar ist ebenfalls eine gute Idee. – Nicht nur wegen der Pause vom Spielen, sondern auch um Menschen kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen und weitere schöne Erinnerungen an den Casinobesuch zu schaffen.

„Karten schützen“

Bei Kartenspielen wie zum Beispiel Blackjack oder Poker haben Spieler die Möglichkeit, ihre Hand aufzugeben. Der Dealer sammelt dann die Karten ein, und Sie sind in der aktuellen Spielrunde nicht mehr dabei. Immer wieder kommt es vor, dass der Dealer Karten einsammelt, mit denen der Casinobesucher noch weiterspielen wollte. Hierbei handelt es sich aber in den meisten Fällen nicht um einen Fehler des Dealers. Es gilt die Grundregel: „Nur eine geschützte Hand darf nicht eingesammelt werden.“ Liegen die Karten „frei“ auf dem Tisch, können Sie einkassiert werden. Sie sollten daher immer mindestens eine Hand auf Ihren Karten liegen lassen, um sie vor einem versehentlichen Aufgeben zu schützen.

Einige regelmäßige Spieler verwenden sogenannte Card-Protektoren. Dabei kann es sich um kleine Figuren oder übergroße Münzen handeln, die auf die Spielkarten gelegt werden. So wird dem Dealer eindeutig signalisiert, dass sich diese Karten noch im Spiel befinden. Sie können auch einfach einen Ihrer Jetons auf die Karten legen. Auch dieser erfüllt eindeutig die Funktion eines Protektors und schützt Ihre Hand zuverlässig.

Die Anweisungen des Personals beachten

Die Spielleiter in den Casinos haben ein anspruchsvolles Training durchlaufen. Zeigen Sie Respekt gegenüber Ihren Entscheidungen. In einigen Casinos bekommen Sie außerdem Plätze an den Tischen zugewiesen. Immer wieder kommt es zu unschönen Szenen, weil Spieler meinen, mit dem Personal diskutieren zu müssen. Sollten Sie wirklich einmal mit der Entscheidung eines Spielleiters nicht einverstanden sein, so können Sie den sogenannten Floorman rufen lassen. Das ist ein den Spielleitern übergeordneter Angestellter, der besonders regelkundig ist und darin geschult ist, auch schwierige Entscheidungen souverän zu treffen. Die Entscheidungen des Floorman sind endgültig. Es lohnt sich daher nicht, gegen diese vorzugehen.

Ein wenig Mut gehört dazu

Nun kennen Sie die wichtigsten Verhaltensregeln für Casinobesucher, und eigentlich kann gar nichts mehr schiefgehen. Falls Sie sich doch einmal zu laut über einen Gewinn freuen sollten oder das Trinkgeld vergessen, entspricht das zwar nicht der Etikette, Einsteigern wird jedoch so mancher Fehler verziehen. Solange Sie nicht mit Absicht gegen wichtige Regeln verstoßen, können Sie sich also entspannen und auf den Weg ins Casino machen. Je mehr Erfahrung Sie dort sammeln, desto selbstverständlicher wird die Etikette für Sie werden. Schon bald müssen Sie gar nicht mehr darüber nachdenken, um sich automatisch an die Verhaltensregeln im Casino zu halten.