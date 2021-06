CDA-Vize attackiert Maaßen und Otte

Der stellvertretende Bundesvorsitzende des CDU-Arbeitnehmerflügels, Dennis Radtke, hat Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen und Werte-Union-Chef Max Otte kritisiert. „Die CDU lebt von einer bestimmten Bandbreite“, sagte der CDA-Vize der „Rheinischen Post“ (Mittwochausgabe). „Ich bin ja auch für den einen oder anderen Parteifreund nur schwer zu ertragen.“

Hans-Georg Maaßen, über dts Nachrichtenagentur

Aber er nehme für sich in Anspruch, dass seine Positionen noch vom CDU-Spektrum abgedeckt sind und auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Was Maaßen und Otte von sich gäben, habe für ihn nichts mehr mit Christdemokratie zu tun, so Radtke. „Auch nichts mit Konservatismus.“ Maaßen habe etwa jüngst verlangt, man solle Holzexporte in die USA und nach China stoppen. „Und das soll jetzt dieser viel beschworene Wirtschaftsliberalismus sein, den er immer vor sich herträgt? So einen Quatsch fordert sonst nur die Linke und der SPD-Wirtschaftsminister von Thüringen.“ Man sollte aufhören, sich „wie die AfD über Windräder oder Genderwahnsinn in Rage zu reden“. Auf den Einwand, dass solche Positionen durchaus auch von Friedrich Merz vertreten würden, warf Radtke ein: „Es ist doch aber ein Unterschied, ob ich das einmal bei einer Aufstellungsversammlung in einem sauerländischen Fußballstadion sage, um ein bisschen die Funktionärsseele zu streicheln, oder mein ganzes politisches Tun danach ausrichte, als gäbe es keine wichtigeren Themen.“ Ums Gendern müsse sich nicht die CDU kümmern, sagte Radtke, der für Mitglied der EVP-Fraktion im Europaparlament ist.