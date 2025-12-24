CDU-Arbeitnehmerchef sieht “rote Linie” vor AfD-Zusammenarbeit

Der Bundesvorsitzende des CDU-Arbeitnehmerflügels, Dennis Radtke, schließt persönliche Konsequenzen für den Fall einer Kooperation seiner Partei mit der AfD nicht aus.

Der Europaabgeordnete stellte sich damit ausdrücklich hinter Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU), der sich zuvor ähnlich positioniert hatte. “Ich teile die klare Haltung von Herbert Reul”, sagte Radtke dem “Handelsblatt”.

Reul hatte dem Nachrichtenportal “T-Online” mit Blick auf einen möglichen Kurswechsel der CDU im Umgang mit der AfD gesagt: “Falls meine Partei meint, man müsse da umdenken, dann bin ich weg.” Radtke sagte dazu: “Auch für mich wäre das eine rote Linie, wie für viele andere auch.” Er warnte zugleich vor den Folgen, sollte die Union mit der AfD zusammenarbeiten. “Jede Form der Kooperation würde unweigerlich dazu führen, dass die CDU kaputt ist”, sagte er.