Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

CDU-Außenexperte fordert Einbestellung von US-Botschaftschef

Von DTS Nachrichtenagentur

Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter fordert nach den verhängten USA-Einreiseverboten gegen “HateAid” diplomatische Konsequenzen und eine Einbestellung von Alan Meltzer.

“Die Bundesregierung sollte das Vorgehen der US-Regierung klar verurteilen und den US-Geschäftsträger einbestellen”, sagte Kiesewetter dem “Handelsblatt”. Das Vorgehen Washingtons reihe sich aus seiner Sicht “in etliche Maßnahmen” ein, die die liberale Demokratie in den Vereinigten Staaten aushöhlten und das Land “in Richtung eines oligarchisch-autokratischen Systems” führten, sagte Kiesewetter weiter. Unter Präsident Donald Trump hätten die USA sehr deutlich gemacht, “dass sie sich weder für Europa noch für die liberale regelbasierte Ordnung einsetzen oder interessieren”.

Die Sanktionierung der Geschäftsführerinnen der Berliner Organisation HateAid sowie des früheren EU-Kommissars Thierry Breton verurteilte Kiesewetter scharf. Es handele sich um eine Einmischung in die europäische Souveränität, sagte der CDU-Politiker. Die USA versuchten, europäisches Recht auszuhebeln und “mit Einschüchterung in den demokratischen Diskurs einzugreifen”. Das Vorgehen folge “leider auch der Nationalen Sicherheitsstrategie der USA, die ein solches Vorgehen ankündigt”, fügte Kiesewetter hinzu.

Bis zur Entsendung eines neuen Botschafters oder einer neuen Botschafterin leitet Alan Meltzer als Geschäftsträger übergangsweise die US-Botschaft in Berlin.

